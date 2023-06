Bissingen/Göllingen

Großeinsatz: Segelflieger muss bei Bissingen notlanden

Ein Pilot ist auf Höhe Göllingen in Not geraten und dann mit seiner Maschine in einem Acker gelandet. Einsatzkräfte aus dem Kesseltal und Umgebung sind am Samstagabend im Einsatz.

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften war am frühen Samstagabend nach Bissingen (Landkreis Dillingen) ausgerückt. Der Notruf lautete: Flugunfall. Und wie Kreisbrandmeister Jürgen Schäferling noch am Abend bestätigte, musste ein Mann mit seinem Segelflugzeug Höhe Göllingen notlanden - in einem Acker neben der Straße. Die Thermik hat dem Piloten, der in Neresheim gestartet ist, gefehlt Laut Schäferling sei der Mann mit seiner Maschine in Neresheim (Baden-Würrttemberg) gestartet, hat eine Schleife über Harburg (Landkreis Donau-Ries) gedreht und wollte dann über Bissingen wieder zurück zum Startpunkt. "Er hat uns erklärt, dass ihm dann plötzlich die Thermik gefehlt hat und er runtergehen musste", so der Kreisbrandmeister weiter. Die Thermik ist ein natürlicher Aufwind, der es Segelfliegern ermöglicht, auch ganz ohne Antrieb lange Strecken in der Luft zu gleiten. Bissingen, Unterbissingen, Tapfheim und Donaumünster im Einsatz Der Pilot hatte Glück im Unglück: Er konnte laut Jürgen Schäferling selbstständig nach der Bruchlandung aussteigen und einen Notruf setzen. Er habe sich nicht verletzt, musste nicht ärztlich behandelt werden. "Auch das Flugzeug steht sauber da. Er musste notlanden, das hat nicht so gut geklappt", gab Schäferling noch am Samstagabend den Unfall wieder. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bissingen, Unterbissingen, Donaumünster und Tapfheim sowie der Rettungsdienst mit zwei Krankenwagen und Notarzt. Außerdem war die Polizei vor Ort, ebenso Kreisbrandmeister und Kreisbrandinspektor. Gegen 20 Uhr ist ein Transporter mit Hänger gekommen und hat das Flugzeug abtransportiert, dafür wurden die Flügel abmontiert. Eine Straßensperrung war nicht notwendig. Lesen Sie dazu auch Kesselostheim/Bissingen Wildunfall bei Bissingen: 25-Jähriger angezeigt

