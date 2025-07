Grund- und Mittelschule Bissingen feiert Sommerfest

Die Schulgemeinschaft der Grund- und Mittelschule Bissingen veranstaltete heuer wieder ihr traditionelles Sommerfest. Erstmals neu jedoch in diesem Jahr war, dass Eltern, Verwandte, Bekannte und Ehrengäste bereits nachmittags in die Friedrich-Hartmann-Sporthalle eingeladen wurden, um neben den Auftritten der Schülerinnen und Schüler auch mit Kaffee und Kuchen sowie Getränken und Eis durch den Elternbereit verköstigt zu werden.

Einen musikalischen Auftakt der Veranstaltung bot die schuleigene Instrumentalgruppe mit Blasorchester und Schlagzeug unter der Leitung von Jochen Ruf. Nach den Begrüßungsworten von Rektor Werner Zucker präsentierten Schüler verschiedenster Jahrgangsstufen in insgesamt drei Blöcken ein abwechslungsreiches Programm, das sie mit ihren Lehrkräften in den vergangenen Wochen mühevoll einstudiert hatten.

Die erste Klasse hieß die Gäste durch ein Schattenspiel willkommen. Anschließend wurde es mit den beiden zweiten Klassen tierisch, die die Lieder „Die Affen rasen durch den Wald“ (2a) sowie die „Vogelhochzeit“ (2b) sangen und spielten. Nach einer kurzen Pause präsentierten die beiden 4. Klassen ihr Mini-Musical „Reisebär“. Im dritten Aufführungs-Block unterhielten die Fünft- und Sechstklässler mit den Musikinstrumenten Boomwhackers. Für einige Lacher sorgte die Klasse 7, die als „The 7 Magicians“ eine Zaubershow aufführte. Die gute Stimmung bekräftigten die Kinder der Jahrgangsstufe 3 mit ihrem englischen Song „If you’re happy and you know it“. Zum Schluss rundete die Bläserklasse noch einmal mit den Stücken „Wackelkontakt“ und „Holiday Rock“ das Programm ab. Während der Pausen hatten die Schülerinnen und Schüler aus der 8. Klasse für die Kleineren ein Spielangebot im Mehrzweckraum vorbereitet.

Zum Ende bedankte sich Rektor Werner Zucker bei allen Beteiligten für einen gelungenen Nachmittag und stellvertretend auch bei der Elternbeiratsvorsitzenden Anja Kommer für die kulinarische Unterstützung im Eingangsbereich.

