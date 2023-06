Diebe stehlen Pedelec und Autokennzeichen in Gundelfingen und Bissingen

Das Fahrrad war am Gundelfinger Bahnhofsvorplatz abgestellt, das gestohlene Kennzeichen gehört zu einem Auto in Bissingen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unbekannte haben am Wochenende in der Region ein Kennzeichen und ein Pedelec geklaut. In Bissingen stahl ein Unbekannter zwischen Samstag und Sonntag ein Nummernschild, das an einem Audi A6 angebracht war. Das Fahrzeug war laut Polizei in einem Anwesen in Am Lindenberg geparkt. Es wurde das hintere Kennzeichen DLG-HT228 gestohlen.

Das geklaute Pedelec stand am Gundelfinger Bahnhofsvorplatz

In einem anderen Fall ist in Gundelfingen ein Pedelec geklaut worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben am Sonntag zwischen 5.40 Uhr und 13 Uhr, das Rad stand am Bahnhofsvorplatz. Der Wert mit circa 1000 Euro beziffert. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 09071/56-0 Zeugenhinweise entgegen. (AZ)

