Bissingen

Haushalt 2023: Bissingen braucht einen langen Atem

Plus Bissingen hat viel vor und verabschiedet einen Haushalt in zweistelliger Millionenhöhe. Dennoch muss vieles notgedrungen über mehrere Jahre gestreckt werden.

Von Horst von Weitershausen

21 Millionen Euro ist der Haushalt der Marktgemeinde Bissingen auch in diesem Jahr schwer. Eine hohe Summe. "Sehr ambitionierte Ziele" weise der Etat im laufenden Jahr auf, sagte Bürgermeister Stephan Herreiner ( CSU) bei der Gemeinderatssitzung vergangene Woche. So seien diverse Wunsch- und Pflichtaufgaben zu erledigen. Ein neuer Hochbehälter, ein neuer Radweg und die Sanierung der Schule stünden auf der Liste der Projekte, die in den nächsten Zeit anstehen. Zudem bereite der Zustand der Leitungen und Kanäle der Gemeinde Sorgen. Dort muss kräftig saniert werden.

Gleichzeitig müsse wohl vieles zurückgestellt werden. Herreiner begründete dies unter anderem mit bis zu sechs Mal höheren Stromkosten und einer Zurückhaltung von mehr als einer Million Euro an Fördergeldern an die Marktgemeinde, mit der man aber schon gerechnet hatte. Daher müsse auch eine weitere Neuverschuldung von drei Millionen Euro hingenommen werden. Der Bürgermeister ergänzt dazu, dass die Rechtsaufsicht im Landratsamt die Genehmigung zum Haushaltsentwurf 2023 nur unter der Bedingung erteile, wenn Ausgaben zeitlich gestreckt werden, auch wenn es sich dabei um kommunale Pflichtaufgaben handeln sollte.

