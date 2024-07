Heinrich Gropper ist Schirmherr für Dreifach-Feuerwehrjubiläum im Kesseltal

2026 soll es in der Marktgemeinde Bissingen ein großes Fest geben. Hierzu kamen kürzlich die Beteiligten bei der Firma Gropper zusammen, um bei Inhaber Heinrich Gropper persönlich die Schirmherrschaft zu erbitten. Sowohl das Fest als auch die Rolle des Schirmherren selbst warten jedoch mit einigen Besonderheiten auf.

Seit Jahrzehnten prägt die Molkerei Gropper das Landschaftsbild im Kesseltal – 2026 darf das erfolgreiche Unternehmen zudem exakt drei Jahrzehnte an seinem jetzigen Standort feiern. Ein Jubiläum, das sich wohl noch mit einem anderen verknüpfen wird: Inhaber und Firmenchef Heinrich Gropper wird dann auch noch die Schirmherrschaft für die Feier eines 450-jährigen Gesamtjubiläums übernehmen, zu der sich die Freiwilligen Feuerwehren Bissingen, Unterbissingen und Hochstein zusammengeschlossen haben.

Viele Freiwillige Feuerwehren wurden zwischen 1872 und 1877 gegründet

Wer in den letzten Wochen aufmerksam die Werbebanner an Straßen und Ortseinfahrten liest, dem fällt auf, dass in den nächsten Jahren viele Feuerwehren hierzulande ein 150. Gründungsjubiläum zu feiern haben. Allein 2024 werden es bayernweit etwa 460 sein; der Grund liegt darin, dass die meisten Feuerwehren in Bayern zwischen den Jahren 1872 bis 1877 gegründet wurden. Bei der Fülle an Festen und dem beachtlichen organisatorischen Aufwand, der hinter solch einer Veranstaltung steckt, lassen sich manche Feuerwehren ganz besondere Dinge einfallen, um ihr Bestehen gebührend zu feiern. In der Marktgemeinde Bissingen ergab sich hierbei eine ganz besondere Konstellation: statt drei einzelne 150-Jahr-Feste zu begehen, schlossen sich die drei Feuerwehren kurzerhand zusammen, um gemeinsam „450 Jahre Feuerwehrgeschichte“ zu feiern.

Ganz auf der Hand lagen diese Pläne jedoch zu Anfang nicht. Jede Feuerwehr plante bereits ihr eigenes Fest, an einen Zusammenschluss in dieser Art hatte anfangs gar niemand gedacht. Auf der Suche nach einem Schirmherrn wurden die Feuerwehren jedoch bald bei Heinrich Gropper vorstellig – und die Idee einer gemeinsamen Feier unter Groppers Schirmherrschaft wurde auf den Tisch gebracht. „Da gab es dann natürlich erstmal Diskussionen in den einzelnen Wehren, so etwas hatten wir im Kesseltal noch nie“, sagt Reinhard Konle, Vorstand des gemeinsamen Festausschusses. „Am Ende wurden wir uns aber schnell einig, immerhin arbeiten wir als Wehren im aktiven Dienst schon lange Jahre eng miteinander. Jetzt sind wir sehr froh, auch unser Fest gemeinsam zu begehen.“ Das Feuerwehrfest der Feuerwehren Bissingen – Hochstein – Unterbissingen findet vom 17. bis 20. Juli 2026 statt. (AZ)