Bissingen/Hochstein

19:00 Uhr

Das Kesseltal verliert mit Nikolaus Keis eine Institution

Plus Der Hochsteiner war weit über seine Heimat hinaus bekannt. Er half vielen Familien bei der Ahnenforschung und erhielt erst kürzlich eine wichtige Auszeichnung.

Von Helmut Herreiner Artikel anhören Shape

An Nikolaus Keis werden sich viele Kesseltaler erinnern: Keis war nicht nur eine Institution im Bereich der Heimat- und Ahnenforschung, vor allen Dingen war der Hochsteiner ein Mensch, der gegenüber allen Herausforderungen des Lebens positiv eingestellt war. Und von denen musste der gebürtige Hochsteiner schon von Kindesbeinen an eine ganze Menge meistern. Nun ist Keis im Alter von 92 Jahren verstorben.

Das Leben mit all seinen Widrigkeiten meistern, das musste Keis schon früh: Der Verlust der Mutter im frühen Kindesalter, die Zeit des Aufwachsens im Dritten Reich, die Kriegsjahre, all diese Erlebnisse konnten ihn dennoch nicht verdrießen. Nach gerade einmal drei Wochen Lehrzeit in der Maschinenfabrik Donauwörth wurde diese im Frühjahr 1945 von Bomben völlig zerstört, ein Ereignis, das Keis prägte und von dem er bis vor wenigen Jahren auch Jugendlichen in Schulen einprägsam zu erzählen wusste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen