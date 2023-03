Die Feuerwehr in Hochstein ist gut aufgestellt

Die Feuerwehr Hochstein kann vier neue Mitglieder begrüßen. Der Zweite Bürgermeister lobt die Wehr für ihr Engagement im Dorf und darüber hinaus.

Mehr als 50 Anwesende konnte Stefan Rieß, erster Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr, bei der Jahreshauptversammlung in Hochstein willkommen heißen. Kommandant Daniel Seiler ließ in seinem Bericht das vergangene Jahr Revue passieren, unter anderem berichtete er über die Übungen und technischen Hilfeleistungen, welche die Aktiven im abgelaufenen Jahr immer wieder herausforderten

Es erfüllen mittlerweile zehn Hochsteiner, davon sieben auch als Atemschutzgeräteträger, ihren Dienst zusätzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Bissingen. Der Mai- und Christbaum wurde auch wieder von der Freiwilligen Feuerwehr aufgestellt. Anschließend bedankte sich Seiler auch im Namen seines Stellvertreters Markus Konrad bei allen Kameraden, der Inspektion und bei der Gemeinde für die Bereitstellung von Ausrüstung und Geräten.

Gemeinde bedankt sich bei der Hochsteiner Feuerwehr

Vorsitzender Stefan Rieß dankte allen Anwesenden und auch den Ehrenamtlichen, sowie allen Helfern, die den Verein unterstützen. Einen besonderen Dank sprach er der Gemeinde Bissingen samt Mitarbeitern aus, die ihre Hilfe stets anbietet, wenn Bedarf da ist. Er erinnerte auch an das kommende Dorffest, das am Pfingstwochenende stattfinden wird.

Die Freiwillige Feuerwehr Hochstein freut sich über vier neue Aktive. Kommandant Seiler begrüßte Ramona Rieder, Elisa Wetzstein, Leonhard Sager und Simon Palzer in den Reihen der Hochsteiner Wehr. Kreisbrandmeister Jürgen Schäferling bedankte sich bei den Freiwilligen für die allzeit gute sowie kameradschaftliche Zusammenarbeit und die hohe Einsatzbereitschaft. Er bezeichnete die Hochsteiner Wehr auch als „gesund“, da hier viele Jugendliche, wie man an den Neuaufnahmen sieht, immer wieder den freiwilligen Dienst in der Feuerwehr annehmen würden.

Zweiter Bürgermeister Helmut Herreiner überbrachte mit seinen Grußworten zusätzlich die Glückwünsche der Gemeinde und bedankte sich für das Engagement der Hochsteiner Wehr im gesamten Gemeindebereich und auch darüber hinaus. Beim Punkt „Wünsche und Anregungen“ wurde vom Zweiten Kommandanten Markus Konrad noch das neue Meldeprogramm Alamos vorgestellt. Außerdem wurde Benedikt Hammes zum Zweiten Vorsitzenden gewählt. (AZ)