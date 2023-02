Bissingen-Hochstein

vor 52 Min.

Polizei nimmt Reichsbürger fest: Das steckt hinter dem SEK-Einsatz in Hochstein

Im Bissinger Ortsteil Hochstein waren am Mittwochabend Spezialkräfte der Polizei unterwegs, um einen Reichsbürger festzunehmen.

Plus Am Mittwochabend riegelt ein SEK-Einsatzteam den Bissinger Ortsteil Hochstein komplett ab und sucht nach einem mutmaßlichen Reichsbürger. So lief der Einsatz ab.

Von Christina Brummer

Auf einmal war alles hell und alles blau. Polizeiwagen fluten den kleinen Ort Hochstein, riegeln die Zufahrtsstraßen ab. So ist es von verschiedenen Seiten am Donnerstag zu hören. Am Mittwoch wird der kleine Ortsteil von Bissingen mit seinen 200 Einwohnern zu einem Schauplatz, wie man ihn sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Ein ganzer Konvoi mit Einsatzkräften fährt durch den Ort und hält vor einem unscheinbaren Haus. Lautsprecherdurchsagen schallen durch die Straßen.

