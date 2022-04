In Bissingen gibt es viele talentierte Nachwuchsmusiker

Die Kesseltaler Nachwuchsmusiker zeigen ihr Können beim Kaffeekonzert.

„Wir sind überwältigt, wie viele Gäste unserer Einladung gefolgt sind.“ Mit diesen Worten begrüßte Heiko Bartschat, Vorsitzende des Musikvereins Kesseltal Bissingen, die rund 200 Besucher und Besucherinnen beim Kaffeekonzert der Bläserjugend. Mehr als 50 junge Musikanten in drei Ensembles und als Solistinnen hatten sich auf diesen ersten Auftritt nach langer Pause vorbereitet.

Für das Vororchester des Musikvereins und viele Aktive der Bläserklasse der Grund- und Mittelschule Bissingen war es gar das erste Mal auf der Bühne. Mit einem klaren „Ja“ antworteten die Schülerinnen und Schüler auf die Frage, ob sie ein bisschen aufgeregt sind. Dirigent Jochen Ruf konnte die Aufregung in routinierter Art in ein tolles Klangergebnis umwandeln. Und so war der Applaus wahrlich verdient und den jungen Menschen die Freude über die Anerkennung ins Gesicht geschrieben.

Einige Kinder der Bläserklasse absolvieren auch eine Instrumentalausbildung bei der Musikschule Wertingen, die seit ein paar Jahren in Bissingen eine Außenstelle betreibt. So hat auch der Musikverein seine Ausbildung neu aufgestellt. Mehrere örtliche Unternehmen und einige Privatspender ermöglichen den Unterricht für junge Talente, deren Familien allein den professionellen Unterricht nicht finanzieren könnten. „Heute sehen Sie, was Sie damit angerichtet haben“, so dankte Bartschat mit einem Augenzwinkern den anwesenden Spendern und begrüßte den Bürgermeister der Marktgemeinde Stephan Herreiner.

Es gab auch Abzeichen für die Bissinger

Im September hatte der Musikverein ein Vororchester aus der Taufe gehoben und dafür Michael Rast, der an der Musikschule Instrumentalisten am tiefen Blech ausbildet, als musikalischen Leiter gewonnen. Einige Jungmusiker und -Musikerinnen haben an der Musikschule bereits eine Juniorprüfung abgelegt und durften im Rahmen des Kaffeekonzerts nun das Juniorabzeichen des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes ASM in Empfang nehmen.

Die Leiterin der Musikschule, Karolina Wörle begleitete in Duetten ihre Schülerinnen Josipa Jakic, Sarah Deiner, Verena Brenner und Valerie Schweyer an der Querflöte. Letztere beiden haben bereits das Musikerleistungsabzeichen der Stufe D1 abgelegt und nahmen dies beim Konzert aus den Händen von Jugendleiterin Marlene Durner und Vorsitzendem Bartschat entgegen.

Lesen Sie dazu auch

Corona-Einschränkungen gut weggesteckt

Den letzten Part übernahm die Jugendblaskapelle „MöBiJUnited“, in der Jugendliche der Musikvereine aus Bissingen und der Nachbargemeinde Mönchsdeggingen gemeinsam musizieren. Dirigentin Johanna Seiler führte durchs Programm und erklärte, dass einige Stücke schon für das 2020 geplante Kaffeekonzert einstudiert worden waren und dann nicht mehr zur Aufführung kamen.

Dass die Truppe die Einschränkungen durch die Corona-Regelungen gut weggesteckt hat und die Aktiven viel Spaß beim Musizieren haben, zeigt der hervorragende zweite Platz beim ASM-weiten Jugendorchester-Wettbewerb Movissimo. Die Gratulation und den tosenden Applaus des Publikums nahmen Aktive, Dirigentin und Holger Ruf, der Vorsitzende der Mönchsdegginger, stolz entgegen. (pm)