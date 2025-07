Julia Hillenbrand und Angelina Gerich sind die besten

In einer stimmungsvollen Veranstaltung in der schuleigenen Aula blickten am Donnerstagabend Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Ehrengäste der Mittelschule Bissingen gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurück und feierten den erfolgreichen Abschluss eines wichtigen Lebensabschnitts.

Die Feier begann mit einem ökumenischen Wortgottesdienst unter der Leitung von Pfarrer Kastenhuber und den Religionslehrkräften Sabine Lengerer und Engelbert Jall. Musikalische Unterstützung boten zudem Lehrkräfte und einer der Neuntklässler selbst. Als Andenken wurde den Absolventen ein magnetisches Kreuz mit dem Bibelvers „Sei stark und mutig!“ (Jos 1,9) ausgehändigt. Anschließend begrüßte Schulleiter Werner Zucker die Anwesenden herzlich und betonte in seiner Rede die positive Entwicklung seiner Schüler in den letzten Jahren. „Ihr könnt stolz auf euch sein“, so Zucker. Besonders hob er das Engagement vieler Jugendlicher hervor, welches sie in die Schulgemeinschaft und in die Klasse einbrachten.

Auch die Elternbeiratsvorsitzende Anja Kommer sowie Bürgermeister und Schulverbandsvorsitzender Stephan Herreiner gratulierten den Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss. Ein weiterer Höhepunkt war die Abschiedsrede der Klassensprecherinnen Julia Hillenbrand und Selina Rauh, die mit persönlichen Anekdoten und einem Dank an die Lehrkräfte für schöne Momente sorgten. Im Anschluss übernahm Rektor und Klassleiter Werner Zucker wieder das Wort. Der Entlass der Neuntklässler markiere nicht nur das Ende eines Schulkapitels, sondern auch den Beginn eines neuen Weges – sei es in der Ausbildung oder an weiterführenden Schulen. Er wünschte seinen Absolventen für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute. Schließlich überreichte er feierlich die Abschlusszeugnisse. Besondere Anerkennung erhielten Julia Hillenbrand und Angelina Gerich als Jahrgangsbeste.

