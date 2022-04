Junger Radler stürzt in Bissingen und wird von Auto erfasst

Die Fahrräder eines Zwölfjährigen und eines 13-Jährigen verhakten sich in Bissingen. Beim Sturz wurde eines der beiden Kinder von einem Auto erfasst.

Ein Verkehrsunfall, in den zwei junge Fahrradfahrer verwickelt waren, hat sich am Donnerstag um 17.12 Uhr in Bissingen ereignet. Ein Zwölfjähriger und ein 13-Jähriger befuhren nach Angaben der Polizei mit ihren Rädern nebeneinander und entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung den Gehweg in der Marktstraße.

Trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver wird ein Kind vom Auto erfasst

Die Lenker der beiden Fahrräder verhakten sich und beide Kinder stürzten vom Gehweg aus auf die Straße. Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt eine 35-Jährige mit ihrem Auto den beiden Kindern entgegen. Die Frau befand sich mit ihrem Wagen zum Zeitpunkt des Sturzes nahezu auf gleicher Höhe. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung und eines Ausweichmanövers konnte die Autofahrerin laut Polizeibericht nicht mehr verhindern, dass sie eines der Kinder noch minimal mit der rechten Front des Fahrzeugs erfasste.

Glücklicherweise erleiden die Kinder nur leichte Verletzungen

Glücklicherweise erlitten beide Kinder mutmaßlich lediglich leichte Verletzungen. Der Zwölfjährige und der 13-Jährige kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. (pol)