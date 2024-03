Keine Fahrerlaubnis: Polizei stoppt 63-Jährigen in Bissingen

Einem Mann ist das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt worden. Jetzt stoppten ihn die Polizeibeamten im Kesseltal.

Ein 63-Jähriger war am Montag ohne gültige Fahrerlaubnis in Bissingen unterwegs. Kurz nach 22 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Dillinger Polizei den Mann in der Straße „Westfeld“. Wie sich herausstellte, war ihm das Führen von Kraftfahrzeugen in Deutschland untersagt worden.

Dillinger Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Weil er im Inland keinen Wohnsitz hat, ordneten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung gegen den 63-Jährigen in Höhe von 600 Euro an. Zudem musste der Mann einen Zustellungsbevollmächtigten benennen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 63-Jährigen nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)