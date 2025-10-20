Kesseltaler Bürgerservice: „Ein Hilfsangebot, das dankend angenommen wird“

Seit mittlerweile 16 Jahren gibt es in der Marktgemeinde Bissingen den „Kesseltaler Bürgerservice“ (KeBs). Wie beim Jahrestreffen der ausnahmslos ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger, das auf Einladung der Marktgemeinde Bissingen im Gasthaus Krone stattfand, einmal mehr deutlich wurde, erfreut sich die Initiative ungebrochener Beliebtheit im unteren wie im oberen Kesseltal. Die Bissinger „Initiative von Bürgern für Bürger“ ist ein Konzept, das sich bewährt hat. Einmal im Jahr kommen die KeBs-Organisatoren und Unterstützer sowie die derzeit 37 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer auf Einladung der Marktgemeinde im Gasthaus Krone zusammen.

Luise Schmid hebt Bedeutung des KeBs für das Kesseltal hervor

Träger des Bürgerservices sind neben der Gemeinde Bissingen die evangelischen Kirchengemeinden Unterringingen und Oppertshofen-Brachstadt, die katholische Pfarreiengemeinschaft Bissingen und der Kreis-Caritasverband Dillingen. Bürgermeister Stephan Herreiner dankte allen Beteiligten: „Es gibt kaum vergleichbare Initiativen weit und breit, die ähnliche Erfolgszahlen aufweisen können. Sie bringen nicht nur den meist älteren Menschen, die sie brauchen, die notwendige Mobilität, sondern Sie leisten auch einen erheblichen Beitrag zur Pflege unmittelbarer sozialer Kontakte!“ Dies untermauerte die Hauptkoordinatorin Luise Schmid. Sie nannte den Bürgerservice in der Marktgemeinde ein „Hilfsangebot, das von vielen Menschen dankend angenommen wird“. Ihr Dank galt allen Trägern, der Koordinatorin im Rathaus, Julia Starz, allen freiwilligen Fahrerinnen und Fahrern sowie Anton Oberfrank und Michael Klarmann für die zuverlässige Erstellung der Statistiken sowie Margarethe Oßwald für die Pflege des Internetauftritts. Insgesamt 23 Fahrerinnen und Fahrer sind im unteren Kesseltal aktiv, im oberen Kesseltal sind es 14.

Als Koordinatoren an den Diensthandys erfüllen Joseph Knaus, Fritz Hahn und Hans Ulrich eine wichtige Mittleraufgabe. Die KeBs-Statistik wies im vergangenen Jahr im unteren Kesseltal mit 156 Einsatzfahrten und 5268 Fahrkilometern eine geringere Gesamtzahl als im Jahr zuvor auf. Bisher wurden 2025 139 Fahrten verzeichnet. Im oberen Kesseltal wurden stolze 179 Fahrten mit 6214 Kilometern durchgeführt. Insgesamt waren die Ehrenamtlichen 628 Stunden für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger unterwegs. Großen Beifall gab es für Maria Gnugesser aus Stillnau, die langjährig beim Bürgerservice aktiv war und verabschiedet wurde. Gerne zur Kenntnis und ebenfalls unter Applaus nahm die Runde, dass mit Rosa Hiltner, Dieter Wanner und Rainer Hammes drei neue Kräfte willkommen geheißen werden können, die das Fahrerteam ergänzen. (AZ)