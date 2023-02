Kreuzungsumbau bei Bissingen: Räte vermissen Informationen zu Unfällen

An der Staatsstraße 2221, von der die Zufahrt zur Molkerei Gropper abgeht, soll ein Kreisverkehr entstehen. Zwei Bissinger Gemeinderäte sprechen von "Schikane".

An der Kreuzung zwischen Bissingen und Kesselostheim soll ein Kreisverkehr errichtet werden (wir berichteten). Damit sind nicht alle einverstanden. Zwei Gemeinderäte sehen weiterhin Diskussionsbedarf. Die FDP-Räte Sebastian Konrad und Alois Ebermayer kritisieren in einer Pressemitteilung, dass vom Ersten und Zweiten Bürgermeister und den Räten Reiner und Bauner nur das Argument Verkehrssicherheit geliefert worden sei. Dieses hätten die Räte dann "gebetsmühlenartig wiederholt". Die Kreuzung sei eben ein Unfallschwerpunkt im Kesseltal. "Dabei konnten diese Befürworter weder die Unfallhäufigkeit nennen noch beantworten, wie schwer die Unfälle waren", schreiben die FDP-Gemeinderäte.

Bissinger FDP-Gemeinderäte: Zahl der Lkw vergleichsweise gering

Zudem habe es keine Informationen gegeben, inwieweit Lastkraftwagen, die zur Firma Gropper abbiegen, schuldhaft involviert waren. "Wir wissen von drei Unfällen, bei denen aber kein derartiger Lkw Verursacher war", so Konrad und Ebermayer. Auf der Staatsstraße 2221 seien 3347 Fahrzeuge gezählt worden, von denen aber in 24 Stunden nur rund 200 Lkw und die Autos eines Teiles der Belegschaft der Firma Gropper abfahren, so der planende Ingenieur Franz Oberfrank auf Nachfrage von Gemeinderat Konrad.

Nach Ansicht der Gemeinderäte ist die Kreuzung weit und breit einsehbar und auf den beiden Nebenstraßen mit Warnschildern zum "Vorfahrt achten“ und direkt vor der Kreuzungseinfahrt mit Stoppschildern gut beschildert. Natürlich könnten Verkehrsteilnehmer auch diese Doppelsicherung, so wie schon passiert, missachten und in die Kreuzung einfahren.

Kreisverkehr in Bissingen: "Nur vorteilhaft, wenn Ampel ersetzt wird"

Grundsätzlich seien Kreisverkehre dort von Vorteil, wo sie eine Ampel ersetzen können. "Wenn aber 90 Prozent des Verkehrsaufkommens auf einer schnurgeraden Straße und außerhalb von Ortschaften abläuft, überwiegen die ökologischen und ökonomischen Schäden bei Weitem", so die Räte. Die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h reicht deshalb nach Ansicht der Ratsmitglieder völlig aus.

In Zukunft müssten rund 3000 Fahrzeuge vor dem Kreisel abbremsen, um mit rund 30 km/h einen Halbkreis zu durchfahren und um beim Verlassen wieder zu beschleunigen. Beides kostet unnötig Zeit und Sprit und schädigt zudem die Umwelt. Konrad und Ebermayer bezeichnen das als "Schikane".

"Wir sind überzeugt, dass ein maßvoller Ausbau der Kreuzung die weitaus bessere Alternative gewesen wäre, auch wenn sich Richtung Buggenhofen ein neues Gewerbegebiet etablieren sollte", sagen Ebermayer und Konrad. "Deshalb haben wir, so wie Frau Wanner auch, gegen dieses Vorhaben gestimmt." Die beiden finden es "bemerkenswert", dass das Projekt von den verbliebenen 13 Räten "nach der ersten Vorstellung der Planung und ohne einschlägige Informationen durch den Bürgermeister im Vorfeld" abgenickt wurde. (AZ)