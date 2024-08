Diebstähle in Lauingen und Bissingen gemeldet

Zwischen 11.45 und 12.35 Uhr, also am helllichten Tag muss es gewesen sein: Bisher unbekannte Diebe haben eine entlang der Staatsstraße 2212 Höhe des Bissinger Ortsteils Diemantstein aufgestellte rot-gelbe Warnblitzleuchte vom Hersteller Horizont entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat unter anderem Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Kleidung verschwindet in Lauingen

Bereits am vergangenen Samstag, 24. August, ist es zwischen 18.50 und 19.15 Uhr auch zu einem Diebstahl gekommen. Ein ebenfalls bisher unbekannter Täter klaute in einem Verbrauchermarkt in der Dillinger Straße Bekleidungsartikel in einem unteren dreistelligen Wert. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Ladendiebstahls aufgenommen und bittet in beiden Fällen unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)