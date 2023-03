Unfälle in Bissingen und Lauingen

In Lauingen und Bissingen ereigneten sich am Freitag Unfälle. In beiden Fällen waren die beteiligten Autos nicht mehr fahrbereit.

In Bissingen ist es am Freitag zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschade gekommen. Ein 34-Jähriger befuhr die Straße „Am Mühlweg“ in Unterbissingen, um anschließend nach links auf die Staatsstraße in Richtung Bissingen abzubiegen. Er übersah laut Polizei das Fahrzeug einer von links kommenden 53-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw des 34-Jährigen wurde stark beschädigt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Auch in Lauingen kracht es

Zu einem weiteren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen Mittag in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße, nachdem ein 27-Jähriger aus einer Grundstücksausfahrt auf die Straße fahren wollte und hierbei den Pkw eines 56-Jährigen übersah. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 56-Jährigen gedreht und gegen den gegen den Zaun eines Anwohners geschleudert. Es war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

