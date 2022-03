Zwei Unfälle im Kreis Dillingen: Eine Person verletzt sich, eine andere flüchtet

Die Polizei Dillingen sucht Zeugen für einen Vorfall in Bissingen. In Lauingen kracht es.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum von vergangenen Freitag bis Sonntag einen schwarzen 3er-BMW, der auf einer Parkfläche in der Marktstraße in Bissingen abgestellt war. Am BMW wurde das rechte Fahrzeugheck beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Frau begab sich in ärztliche Behandlung

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.20 Uhr in Lauingen ereignete, erlitt ein 59-jähriger Autofahrer leichte Verletzungen. Der 59-Jährige war mit seinem Audi auf der Herzog-Georg-Straße in Richtung Dillingen unterwegs und musste verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende 27-jährige Autofahrerin fuhr auf den haltenden Audi auf.

Der leicht verletzte 59-Jährige begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.200 Euro. (pol)

