Hass im Netz: Grüne aus Bissingen erstatten Anzeige

Plus Ein Onlineshop-Händler hatte einen Aufnäher im Verkauf, der zu Gewalt gegen die Grünen aufrief. Der Sprecher des Ortsvereins Bissingen-Lutzingen wehrt sich dagegen.

Auf dem Aufnäher ist ein kleiner, grüner Vogel zu sehen, der sehr grimmig aussieht. Um das Motiv herum ist der Spruch „Hängt die Grünen, solange es noch Bäume gibt“ eingenäht. Für Reinhold Zitzlsperger ein Aufruf zu Gewalt und kein Spaß, wie er sagt. Deshalb hat der Ortssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverein Bissingen-Lutzingen, Strafanzeige erstattet. Mit Erfolg, wie er erklärt.