Mann haut anderem Mann ein Weizenglas über den Kopf

Ein Streit in einer Bissinger Bar eskaliert. Ein Beteiligter muss mit tiefen Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Dillinger Polizei hat bereits im Januar von einer gefährlichen Körperverletzung in einer Bar in Bissingen berichtet. Damals lautete der Bericht: "Am Morgen des 21. Januar kam es gegen 1-20 Uhr in einer Bar in Bissingen zu einer Körperverletzung. Als Folge eines Streits schlug einer der beiden Beteiligten dem Anderen ein Weizenglas auf den Kopf. Dieses zerbrach und fügte dem Geschlagenen tiefe Schnittwunden am Hals zu. Auch der Täter verletzte sich durch den Schlag, weshalb beide Beteiligten im Anschluss zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurden.“

In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Dillingen nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)