Mitglieder stimmen gegen Fusion der Raiffeisenbanken Bissingen und Ries

Die Mitglieder haben entschieden, vorerst gibt es keinen Zusammenschluss der VR-Banken in Bissingen und im Ries. Wie geht es jetzt weiter?

Der Montag war für die Raiffeisenbanken im Landkreis ein wichtiger Tag: Sowohl im Aschberg als auch im Kesseltal fanden Abstimmungen über mögliche Fusionen statt. In Glött votierten die Mitglieder mit einer deutlichen Mehrheit für den Zusammenschluss mit der VR-Bank Donau-Mindel. Wenn deren Mitglieder am Donnerstag ebenfalls grünes Licht geben, dann steht der Bankenfusion nichts mehr im Weg. Anders als in Glött votierten die Mitglieder in Bissingen am Montag jedoch gegen eine Fusion. "Die Stimmung ist getrübt", sagt Vorstand Wolfgang Neudert. Wie kam es aus seiner Sicht zu der Entscheidung der Mitglieder?

"Ja, die Raiffeisenbank Bissingen soll mit der VR-Bank im Ries fusionieren": Das sagten bei der Versammlung am Montagabend, die sich bis in die Nacht hineinzog, nur 65,55 Prozent der Mitglieder. Das ist zwar die Mehrheit, doch für ein positives Votum im Sinne des Bankvorstandes, wären 75 Prozent nötig gewesen. Deshalb ist die Fusion nun erst einmal vom Tisch.

"Wir haben leider nicht die Mehrheit erreicht", sagt Vorstand Neudert am Dienstag gegenüber unserer Redaktion. "Uns ist es wohl nicht gelungen, den Mitgliedern die Dringlichkeit und Brisanz dieser Fusion rüberzubringen." Die Entscheidung, in Fusionsgespräche einzusteigen, sei vor allem gefallen, um sich den aktuellen Herausforderungen besser stellen zu können. Dazu zählt Neudert die "überbordende Regulatorik" und den Fachkräftemangel, der auch vor den Banken nicht Halt mache.

Frage um Standortsicherung hat Mitglieder beschäftigt

Acht Informationsveranstaltungen habe es gegeben, seit die Bank im Februar erklärt hatte, in Fusionsgespräche einsteigen zu wollen. Die Mitglieder haben die dort vorgetragenen Argumente aber wohl nicht überzeugt. Einen Hauptgrund für die Skepsis der Mitglieder sieht Vorstand Neudert vor allem in der Standortsicherung der Bank in Bissingen. Viele hätte wohl umgetrieben, ob der gewohnte Ansprechpartner auch in Zukunft vor Ort sein wird.

Neudert will bald mit dem Vorstand der VR-Bank Ries ein Gespräch führen und sehen, wie es weitergeht. "Natürlich akzeptieren wir das Votum unserer Mitglieder und nehmen ihre Stimmen sehr ernst", sagt Neudert. Ob sich die Bissinger Bank nun vielleicht doch noch eine andere Partnerbank suchen will, dazu sagt Neudert zunächst nichts. Nur: Man habe sich weder gegen die VR-Bank Donau-Mindel noch gegen die VR-Bank Donauwörth entschieden, sondern bewusst für das Rieser Geldhaus, weil man dort die größten Schnittmengen gesehen habe.

