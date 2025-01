Neustart für Partyband „Heartbeats“ in Bissingen

Aufgeregt ist er nicht, sagt Rene Penaat, wenn es am Samstag, 1. Februar, wieder zurück auf die Bühne geht. Gut acht Jahre ist es her, dass Penaat mit der Partyband „Take Five“ im Landkreis Dillingen und Umgebung unterwegs war. Nun habe sich ein Großteil der alten Besetzung zusammengetan und formt die neue Gruppe „Heartbeats“. Mit dabei sind Penaat am Schlagzeug und am Mikro, Sängerin Milena, Bassist Zvoni und Gitarrist Wolfgang. Die Bandmitglieder kommen aus dem Landkreis Dillingen und der Region. Zum Neustart gibt es einen Auftritt in der Bissinger Partylocation Krone. Zu hören gibt es „handgemachte Tanzmusik“, wie Penaat es formuliert. Konkret bedeutet das, dass die Band live spielt. „Und zwar jeden Song. Wir machen seit so vielen Jahren Musik, wir haben es nicht nötig, dass was vom Band kommt“, sagt Penaat. Darüber freuten sich auch immer wieder die Zuhörer. „Endlich mal eine Band, die live spielt, das haben wir oft gehört“, sagt der Schlagzeuger.

Erster Auftritt in der Krone Bissingen am 1. Februar

Getrennt hatte sich Take Five wegen personeller Probleme, wie Penaat verrät. „Jetzt haben wir uns aber wieder getroffen, um es nochmal zu versuchen.“ Die Proben seien vielversprechend gewesen. „Man hat gemerkt, dass es gut funktioniert hat, wir haben ja auch zehn Jahre zusammen gespielt.“ Nun wollen sie auch wieder auf Hochzeiten, privaten Feiern, aber auch Faschingsbällen oder Vereinsfesten auftreten. Los geht es in der Krone am Samstag um 20 Uhr. Das Restaurant ist ab 17.30 Uhr geöffnet.