Energie sparen in Bissingen: Gemeinde stellt nur einen Christbaum auf

Der Gemeinderat hat entschieden, aus Energiegründen keinen zweiten Baum aufzustellen. Auch die Sanierung des Hochbehälters ist Thema.

Es ist teuer, aber notwendig: Der Bissinger Gemeinderat hat bei seiner Sitzung diese Woche unter anderem über die weitere Vorgehensweise in Sachen Hochbehälter diskutiert. Wie Bürgermeister Stephan Herreiner auf Nachfrage mitteilt, wurde bereits in der März-Sitzung dieses Jahres beschlossen, dass die Hochbehälter 1 und 3 in Bissingen nicht saniert werden sollen, sondern durch einen Neubau ersetzt werden.

Diese Planung von IB Eckmeier & Geyer aus Nördlingen hat das Gremium nun als Bauantrag genehmigt, die Kommune selbst ist Bauherr, so Herreiner. Das Volumen der vorhandenen Hochbehälter betrage zusammen 800 Kubikmeter. Der Neubau habe dann ein Speichervolumen von 1500 Kubikmeter. Die Baukosten werden netto auf rund 1,9 Millionen Euro geschätzt.

Neues Bauwerk in Bissingen

Gemäß der Planung werde der Hochbehälter 1 zu Beginn der Maßnahme abgebrochen, damit dort der Neubau angebracht werden könne. Der Hochbehälter 3 werde nach Inbetriebnahme des neuen Hochbehälters abgebrochen. Das Bauwerk, so der Bürgermeister weiter, werde aus Beton erstellt und habe eine Größe von rund 25,40 mal 12,5 Meter sowie ein 11,4 mal 6,45 Meter großes, westseitig angegliedertes Technikgebäude. Der Außenbereich erhalte eine asphaltierte Zufahrt und vier Parkplätze. Herreiner: "Die Ausschreibung und Vergabe soll im ersten und zweiten Quartal 2023 erfolgen. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Herbst 2024 vorgesehen."

Welche Vereine in Bissingen finanzielle Unterstützung bekommen

Die Bissinger haben auch über die Zuwendungen für Vereine gesprochen. Nachdem die AWO in Bissingen derzeit keinen eigenen aktiven Ortsverband in Bissingen habe, "lassen wir die bisher gewährten Zuwendungen in Höhe von 50 Euro bis auf Weiteres ruhen", erklärt Stephan Herreiner. Die Ökumenische Sozialstation Dillingen hat die Kesseltaler Pflegestation übernommen und kümmert sich nun auch im Kesseltal um hilfsbedürftige Mitmenschen. "Da dies ein gemeinnütziger Verein ist, haben wir eine Zuwendung in Höhe von 300 Euro beschlossen. Insgesamt beträgt die Summe der Vereinszuwendungen für das Jahr 2022 somit 4.300 Euro."

Wo der Christbaum in Bissingen aufgestellt wird

Zum Schluss der Sitzung hat das Bissinger Gremium noch über die Aufstellung von Weihnachtsbäumen auf öffentlichen Flächen gesprochen. Herreiner habe informiert, dass seitens der Gemeinde heuer anstatt bisher zwei Bäumen nur noch ein Weihnachtsbaum am Bissinger Maibaumplatz aufgestellt werde. "Der Christbaum vor dem Rathaus wird heuer aus Energieeinsparungsgründen nicht aufgestellt. Wir überlassen es den jeweiligen Dorfgemeinschaften, ob in ihrem Dorf ein Baum mit Lichterkette aufgestellt wird." Als vorbildliches Beispiel nannte Herreiner die Lösung in Oberliezheim. Hier habe eine ansässige Firma eine neue LED-Beleuchtung samt PV-Modul und Batteriespeicher gespendet. Somit werde der Weihnachtsbaum in Oberliezheim völlig energieautark beleuchtet. (sb/AZ)