"Speichelfest und schadstoffgeprüft": In Bissingen entstehen bunte Baby-Sachen

Plus Bérengère Schmauder verkauft ihre selbst gemachten Baby-Artikel auf vielen Märkten in der Region. Angefangen hat alles mit ein paar Strickmützen.

"Da passiert nichts, wir sind hier schließlich in Bissingen", sagt Bérengère, genannt Baby, Schmauder. Sie hat vor Kurzem eine Selbstbedienungsbox vor ihrem Haus aufgestellt. Darin verkauft sie ihre selbst gemachten Baby-Artikel. Angst, dass jemand etwas aus der Box klaut, hat sie nicht. Die Box ist nur eine von Schmauders Verkaufsstrategien, sie ist auch auf vielen Märkten in Bayern und Baden-Württemberg unterwegs. Ein Leben auf Achse.

Bissingen, das gibt es nicht nur im Kreis Dillingen, sondern auch im Kreis Heidenheim. Dort, in Bissingen ob Lonetal, hat sich Schmauder mit ihrer Familie niedergelassen. In ihrem Haus hat sie sich eine Werkstatt eingerichtet. In dem kleinen Raum stapeln sich ihre Utensilien bis zur Decke. "Mein Mann sagt immer, er würde sich hier nie zurechtfinden", sagt Schmauder. Doch sie hat sich alles so eingerichtet, wie sie es braucht. Was besonders ins Auge fällt, ist ein Regal voller Holzperlen. In allen erdenklichen Farben und Formen sind die in kleinen Schubfächern verstaut und exakt beschriftet. Im Hintergrund läuft französische Musik.

