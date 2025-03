Pfarrer Louis Odidi bleibt nun doch langfristig in Bissingen

Groß war die Freude und bei so manchen Gottesdienstbesuchern auch die Überraschung, als kürzlich in den fünf katholischen Pfarreien im Kesseltal verkündet wurde, dass Pfarrer Louis Odidi die Pfarreiengemeinschaft Bissingen nun dauerhaft als Seelsorger betreuen wird. Nach dem relativ unvermittelten Ausscheiden seines Vorgängers Ivan Kuterovac wurde von der Diözese Augsburg Ende des Jahres eine Aushilfslösung gefunden. Nun steht fest, dass der 43-jährige Seelsorger längerfristig bleibt.

Odidi sollte also zunächst übergangsweise die fünf Pfarreien Bissingen, Diemantstein, Fronhofen, Oberliezheim und Stillnau betreuen. Der gebürtige Nigerianer wurde 2008 zum Priester geweiht und kam im September 2015 nach Deutschland. Zunächst war er im nordbayerischen Bistum Würzburg als Kaplan und Seelsorger tätig. Allerdings lernte er in den vergangenen Jahren auch bereits das Bistum Augsburg kennen, weil er im Sommer mehrfach in Vertretung die Pfarreien Kaufering und Haldenwang-Lauben unweit von Kempten betreute.

Odidi fühlt sich nach wenigen Monaten „schon fast als Kesseltaler“

Als ihn die Anfrage aus den bischöflichen Ordinariat in Augsburg erreichte, ob er sich vorstellen könnte, die Pfarreiengemeinschaft Bissingen zunächst einmal aushilfsweise zu übernehmen, sagte Pfarrer Odidi nach ganz kurzer Überlegungszeit zu und zog in den Pfarrhof in Bissingen ein. Nicht nur über die tatkräftige Unterstützung bei seinem Einzug, sondern auch über das Angenommensein in den Pfarrgemeinden, bei den Gläubigen und in den kirchlichen Gremien freut sich der Geistliche sehr.

Er fühle sich nach den wenigen Monaten schon fast als „Kesseltaler“. Daran nicht unwesentlichen Anteil hat er natürlich auch selbst, denn er sucht ganz aktiv den Kontakt zu allen Generationen von Jung bis Alt. Von Beginn an nimmt er, soweit es die Zeit erlaubt, am Vereinsleben teil. Beim TSV-Breitensport wurde er ebenso schon gesehen wie bei der Chorgemeinschaft Bissingen oder beim Faschingsball der Feuerwehr. Auch die Faschingsveranstaltungen in Fronhofen, Oberliezheim und im Seniorenkreis standen und stehen fest in seinem Terminkalender. Damit erreicht er auch diejenigen Menschen, die er in den Gottesdiensten nur selten oder gar nicht sieht. Besonders gefallen hat ihm die Segnung des Faschingswagens vor einigen Tagen zusammen mit der Landjugend, auch wenn er seiner Meinung nach „das Tanzen für nächstes Jahr noch ein wenig üben muss“.

Bissinger heißen neuen Pfarrer mit großem Beifall willkommen

Wie sehr ihm die Bissinger und die Kesseltaler ihr Vertrauen entgegenbringen, wurde aber auch bei der Spendenübergabe des katholischen Landvolks und der am Adventsbasar beteiligten Vereine und beim Neujahrsempfang der Pfarreiengemeinschaft vor wenigen Wochen deutlich. Dort konnte sich auch Generalvikar Wolfgang Hacker davon überzeugen, „dass Pfarrer Louis hervorragend zu uns passt“, wie es die Vorsitzende des Pastoralrats der PG Bissingen, Maria Seiler, ausdrückte. Als Ende Januar Domkapitular Walter Schmiedel im Auftrag von Bischof Bertram Meier bei Louis Odidi nachfragte, ob dieser sich ein dauerhaftes Bleiben in Bissingen vorstellen könne, war die Antwort rasch und eindeutig: „Ich freue mich, für diese Gemeinde als Seelsorger da zu sein, und ich schätze die aktive, lebendige Beziehung, die zu so vielen Menschen hier entstanden ist.

Ich möchte hier für alle Generationen, insbesondere aber auch für die Senioren, die oft aus gesundheitlichen Gründen die Gottesdienste nicht mehr besuchen können, da sein.“ So konnte Pastoralratssprecherin Maria Seiler den Gläubigen bekanntgeben, dass Pfarrer Louis Odidi nach der Zeit des Übergangs ab 1. September 2025 die priesterliche Verantwortung für die fünf Pfarreien übernehmen wird. Sie sagte: „Pfarrer Louis hat sich in der Zeit, die er bei uns ist, bereits als engagierter und einfühlsamer Seelsorger erwiesen. Wir freuen uns darauf, ihn nun auch in seiner neuen Rolle als Pfarrer im Kesseltal willkommen zu heißen.“ Damit sprach sie vielen Zuhörerinnen und Zuhörern aus der Seele, was auch der große Beifall in der Bissinger Pfarrkirche bewies.