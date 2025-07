Pfarrer Schießler in Bissingen: „Umgebt euch mit jungen Menschen!“

„Ein Vortrag, der bewegt“ stand auf den Eintrittskarten zum Eröffnungsabend des 52. Spiels ohne Grenzen, das in diesem Jahr von der Katholischen Landjugend (KLJB) Bissingen ausgerichtet wurde. Als Startschuss wollte man etwas ganz Besonderes bieten, und das gelang mit dem Vortrag des durch die Medien bundesweit bekannten Münchner Pfarrers Rainer Maria Schießler. Dieser bewegte tatsächlich, denn kaum ein Platz in dem Festzelt war unbesetzt, als der Vorsitzende der KLJB Bissingen, Josef Finkl, die Besucherinnen und Besucher willkommen hieß.

Als Rainer Maria Schießler ans Mikro tritt, hat die Szene etwas von Star-Kult

„Ein volles Festzelt, das spricht auch für die Werte der Landjugend in Bissingen, nämlich Zukunft, Tradition und Heimat, aber auch Glauben“, attestierte der Schirmherr des Festes, Landrat Markus Müller, den KLJBlern, die mit freiwilligen Helferinnen und Helfern die Neuauflage des Spiels ohne Grenzen organisiert hatten. Bürgermeister Stephan Herreiner begrüßte Pfarrer Rainer Maria Schießler „als einen, der in einer Sprache spricht, die die Menschen verstehen, und als einen, der den Menschen auf Augenhöhe begegnet.“ Das war zweifellos zu spüren, und dennoch hatte es etwas von Star-Kult, als Pfarrer Schießler unter den Klängen des Musikvereins Bissingen ans Mikrofon trat. Rasch wurde deutlich, was einen so bekannten Redner dazu bewegte, zu einem Vortrag ins Kesseltal zu kommen.

Er erinnerte an das Grußwort des Landrats, als er sagte: „Ihr Beweggrund, als Schirmherr bei einem solchen Fest zuzusagen und hier zu sein, ist exakt auch mein Beweggrund, hier zugesagt zu haben: Ich möchte die Jugend unterstützen, die hier etwas so Großartiges auf die Beine stellt.“ Und er appellierte an alle im Zelt: „Gehen Sie raus! Tun Sie was! Suchen Sie, wie es in der Bibel steht, den Schatz im Acker!“ Ihn als Großstädter begeistere, was in Bissingen anlässlich dieses Festes auf die Beine gestellt werde, und sein Rat an den noch relativ neuen Ortspfarrer Louis Odidi lautete kurz und bündig: „Ich hörte von 100 Vereinen im Markt Bissingen – sei du als Pfarrer einfach nur dabei.“

Bei jungen Menschen finde man Liebe und Gemeinschaft

Über seine Begeisterung über das beispielgebende Spiel ohne Grenzen-Fest hinaus brachte er einen weiteren Gedanken in seine Rede ein, als er darauf hinwies: „Für die Stimmung hier und an diesen vier Festtagen, aber auch für die Stimmung insgesamt in unserem Land, dafür sind wir verantwortlich.“ Jesus, so merkte er an, habe ebenfalls viele solcher Feste gefeiert und die Gemeinsamkeit geliebt. Zum Frieden gehöre für ihn auch Freiheit, so Pfarrer Schießler, und diese Freiheit finde er in seiner Kirche. Anekdotisch erzählte er, wie ihn als elfjähriger Bub ein Pfarrer geprägt habe, der sich nach einem furchtbaren Erlebnis bei seinem ersten Ministrieren tags darauf nach dem kleinen Jungen erkundigt habe, und wie ihn ein zweiter Geistlicher, ein „Hüne von Mann“, auf dem Weg ins Priesteramt begleitet habe. „Seelsorge heißt begleiten und heißt nachlaufen“, folgerte er daraus als Ur-Bestimmung von Priestertum und Kirche.

Ein letzter großer Ratschlag von ihm vor einem abschließenden Exkurs in seine Zeit als Wiesn-Bedienung auf dem Oktoberfest („Wo sonst lernt man die Menschen so gut kennen?“) lautete, vor allem an die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer gerichtet: „Umgebt euch mit jungen Menschen!“ Mit ihnen und bei ihnen finde man Gemeinschaft, Freundschaft und Liebe. Unter lang anhaltendem Applaus überreichten die zweite Vorsitzende der KLJB Bissingen, Hannah Herreiner, und die Mitglieder der Landjugend dem Referenten eine schwere Kiste aus Holz, gefüllt mit Produkten aus dem Kesseltal, die er dann zurück in der Metropole München genießen kann.