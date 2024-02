Politische Prominenz beim "Ascherfreitag" in Bissingen

Plus Bayerns Digitalminister Fabian Mehring und Staatssekretär Ulrich Reiner wollen Mut machen und zeigen auf, wie mit der zunehmenden Bürokratisierung umzugehen ist.

"Politischer Ascherfreitag" war angesagt in einem vollen Saal im Bissinger Gasthaus Krone, zu dem der Kreisvorsitzende der Freien Wähler, Bezirksrat Ulrich Reiner politische Prominenz begrüßen konnte: Fabian Mehring, bayerischer Staatsminister für Digitales, teilte sich die Redezeit mit Tobias Gotthardt, dem Staatssekretär für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, und Dillingens Landrat Markus Müller.

Die Freien Wähler stünden laut Reiner hier in den Kommunen, in den Kreisen, im Land und darüber hinaus für eine freiheitliche Politik und erteilten jeder Form von Extremismus eine Absage. Dem stimmte JFW-Kreisvorsitzender Daniel Mussack uneingeschränkt zu, der sich kurz mit den Worten vorstellte: „Es ist wichtig, sich mit Vernunft zu engagieren und damit ein Zeichen auch für die junge Generation im Landkreis zu setzen!“