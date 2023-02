Politischer Abend der Freien Wähler: Ein bisschen Nockherberg in Bissingen

Bei ihrem "Politischen Ascherfreitag" trafen sich die Freien Wähler in Bissingen. Es gab Spitzen gegen die CSU und die Rekapitulation des "Rückspiegel-Traumas".

Der Festsaal des Gasthofs Krone war am vergangenen Freitagabend bis zum letzten Platz gefüllt, als Landtagsabgeordneter Fabian Mehring und Landrat Markus Müller zum Defiliermarsch der Dorfstadelmusikanten gemeinsam durch die klatschenden Reihen der FW-Anhänger liefen. „So viel Zuspruch hätten wir beim besten Willen nicht erwartet“, freute sich Gastgeber und FW-Kreischef Ulrich Reiner.

Seine Rede nutzte Reiner, um sich bei Müller und Mehring für deren „unermüdlichen Einsatz“ für die Region auf Kreis- und Landesebene zu bedanken. Zudem brach Reiner, der über sein ehrenamtliches Engagement in die Politik gekommen ist, eine Lanze für das Ehrenamt, das die „besondere Lebensqualität in Bayern und ganz besonders auch in der Region ausmacht“.

Landrat spricht in Bissingen über Herausforderungen in der Kreispolitik

Landrat Markus Müller beleuchtete in seinem Beitrag zahlreiche Herausforderungen der Kreispolitik, von den aktuellen Haushaltsberatungen über das "schwierige Thema" der Kreiskliniken bis zur Betreuung von Asylsuchenden in der Region. Hierbei dankte das Kreisoberhaupt für das Engagement der Kommunen und der Ehrenamtlichen, das unverzichtbar sei, um dieser „Herkulesaufgabe“ gerecht zu werden.

Müller wandte den Blick aber auch über die Kreisgrenzen hinaus und forderte eine "politische Rückbesinnung auf die besonderen Anliegen des ländlichen Raums". Dabei warb er dafür, Kurs in der politischen Mitte zu halten, und beschwor den Zusammenhalt aller demokratischen Kräfte in schwierigen Zeiten.

Die Freien Wähler und ihr Rückspiegel-Trauma

In seiner Rede, die von den FW-Anhängern mit minutenlangem Applaus quittiert wurde, unternahm Fabian Mehring einen Rundumschlag zu zahlreichen Themen der regionalen und überregionalen Politik. Auch für seine Koalitionspartner von der CSU hatte Mehring humorige Spitzen im Gepäck. Etwa als er im Hinblick auf Landrat Müller und Ministerpräsident Söder scherzhaft bekannte: „Mir ist nicht jeder Markus gleich sympathisch.“

Augenzwinkernd berichtete der Abgeordnete vom „Rückspiegel-Trauma“, das FW-Landespolitiker auf dem Weg zu Veranstaltungen im Landkreis Dillingen verfolge: „Vor Wahlen muss man immer darauf gefasst sein, dass vielleicht auch der Ministerpräsident noch kommt“, witzelte Mehring in Anspielung auf Söders nachträgliche Zusagen zur Eröffnung der WIR und dem Oberfinninger Schützenfest, wofür der Regierungschef jeweils zuerst abgesagt hatte und dann doch noch auftauchte.

Mehring sieht CSU/FW-Koalition als Gegenmodell zur Ampel

Gelassen kommentierte Mehring Versuche der regionalen CSU, FW-Initiativen wie die Abschaffung der GEMA-Gebühren für Vereine oder die Förderung für den neuen Kunstrasenplatz in Gundelfingen für sich zu vereinnahmen: „Niemand inszeniert meine Erfolge besser als die CSU. Falls ich mal einen neuen Pressesprecher bräuchte, würde ich Georg Winter fragen“, scherzte Mehring.

Trotz aller CSU-Frotzeleien bekannte sich Mehring aber zur Fortsetzung der Bayernkoalition aus FW und CSU, die für den Landtagsabgeordneten „das bürgerlich-liberale Gegenmodell zum Ampel-Chaos in Berlin“ ist.

Entsprechend deutlich kritisierte der FW-Politiker auch die jüngsten Reformideen der Bundesregierung. Bundesminister Lauterbachs (SPD) Vorschläge zur Krankenhausreform geißelte Mehring als einen „Frontalangriff auf die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum“. Und „angesichts der Ideen von rot-grüner Seite, die Freigrenzen bei der Erbschaftssteuer zu erhöhen, wollen die FW und die CSU diese Steuer ganz abschaffen.“ Schließlich müsse man, bei aller Notwendigkeit von Transferleistungen, in unserem Land auch noch an diejenigen denken, die jeden Tag zur Arbeit gehen und die den sprichwörtlichen Karren ziehen, befand Fabian Mehring und erntete hierfür großen Applaus.

Fastenpredigt in Nockherberg-Manier in Bissingen

Einen Schlusspunkt der Veranstaltung setzten die „Freien Brüder“ Helmut (Sauter) und Jakob (Kehrle) mit ihrer berüchtigten Fastenpredigt in Nockherberg-Manier. In Reimform nahmen die beiden FW-Urgesteine wieder die regionale und überregionale Politik aufs Korn. Für Hauptredner Fabian Mehring hatten die beiden sogar ein eigenes Lied gedichtet, das den Abgeordneten nach Ansicht der Fastenprediger zum Direktmandat bei den Landtagswahlen tragen soll. Im Refrain, den der ganze Krone-Saal lautstark mitsang, hieß es in Anspielung auf Mehrings engagierten Politikstil, der Abgeordnete sei stets „vorne, hinten, oben, unten – überall“. „Wer braucht schon einen Nockherberg, wenn man ein eigenes Singspiel in Bissingen haben kann“, freute sich Mehring über die heitere Einlage. (AZ)