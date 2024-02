Schlüssel im Auto vergessen: Unbekannter macht Spritztour mit fremdem Auto

Ein Mann lässt seinen Schlüssel im Auto liegen. Dann kommt ein Unbekannter und dreht offenbar eine Runde mit dem Wagen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein bisher unbekannter Täter benutzte im Zeitraum Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 7.10 Uhr, in Bissingen unerlaubt einen Kraftwagen. Der Besitzer des grauen Renault Clio hatte den Zündschlüssel im Fahrzeuginnern gelassen. Der Wagen war in der Stillnauer Straße abgestellt und wurde am Donnerstagmorgen in der Schulstraße aufgefunden. Das berichtet die Polizei. Den dazugehörigen Fahrzeugschlüssel hatte der Unbekannte entwendet. Das Auto musste daraufhin abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Gebrauch eines Kraftwagens und Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)