Sie haben den besten Quali-Abschluss in Bissingen geschafft

Bissinger Mittelschüler und -schülerinnen haben ihr Zeugnisse. Besonders die Arbeitshaltung wird bei der Verleihung gelobt.

Mit einer gebührenden Entlassfeier wurden Bissingens Abschlussschülerinnen und -schüler verabschiedet und machen sich nun auf die Reise in einen neuen Lebensabschnitt. Auftakt der Veranstaltung war ein ökumenischer Wortgottesdienst, der im Pausenhof der Mittelschule stattfand und unter dem Thema „Mut“ stand. Gestaltet wurde dieser von den Religionslehrkräften Sabine Lengerer und Adolf Rechner und den Schülern selbst. Für musikalische Unterstützung sorgte einer der Absolventen zusammen mit Lehrerinnen aus dem Bissinger Kollegium.

Schulleiter Zucker lobt Fleiß der Bissinger Kinder

Im Anschluss begrüßte Schulleiter Werner Zucker alle Schüler, Eltern und Familienangehörige, Freunde, Lehrer und Ehrengäste in der Aula. An diesem Abend repräsentierte er nicht nur die Schule, sondern trat gleichzeitig als Klassleiter der diesjährigen Abschlussschüler mit einer Rede vor das Publikum. Besonders lobte er die gute Arbeitshaltung, die seine Schützlinge in den vergangenen Wochen und Monaten an den Tag legten. Er betonte zudem, dass sich alle Neuntklässler bereits zum Halbjahr einen beruflichen Ausbildungsplatz oder eine schulische Weiterbildungsstelle gesichert hatten.

Zwei Schüler aus dem Kesseltal werden besonders geehrt

Elternbeiratsvorsitzende Daniela Wilfling verlieh allen Schülerlotsen (Vivien Müller, Luca Lindemayr, André und Luca Thum) eine Auszeichnung der Deutschen Verkehrswacht und bedankte sich für ihren Einsatz in den vergangenen Jahren. Auch die beiden Bürgermeister aus Bissingen und Forheim, Stephan Herreiner und Andreas Bruckmeier, gratulierten den Schülern zu ihrem erfolgreichen Abschluss.

Die zwei Schulbesten, Melanie Ernst und Leon Dommel, verdienten sich besonders große Anerkennung. Stellvertretend für alle Absolventen hielt Melanie Ernst eine Schülerrede, in der sie einen Rückblick über die durchlaufene Schulzeit gab und sich bei ihrem Klassleiter und allen Fachlehrern bedankte. Nach Überreichung der Quali-Zeugnisse ließen alle Beteiligten die Feier mit Speis und Trank sowie guten Gesprächen in der Aula und im Pausenhof ausklingen.

Lesen Sie dazu auch