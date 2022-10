Bissingen

12:00 Uhr

So einen Haushalt hat Bissingen noch nie auf die Beine gestellt

Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner an der Tür in "zwei Welten": Direkt im Anschluss an die bestehende Kindertageseinrichtung entsteht ein neuer Erweiterungsbau in Bissingen.

Plus Mit rund 21 Millionen Euro hat der Gemeinderat ein Zahlenwerk mit einem Volumen verabschiedet, das es bisher im Kesseltal nicht gab – aber dringend notwendig ist.

Von Simone Fritzmeier

Das kleine Mädchen rennt fröhlich den langen Gang entlang und verschwindet im Gruppenraum. Dort hört man schon von Weitem wie die Kinder lachen und spielen. Umso näher man aber in diese Richtung kommt, desto mehr nimmt man auch andere Geräusche wahr. Auf jeden Fall an diesem Vormittag, als Bürgermeister Stephan Herreiner das Herzensprojekt seiner Gemeinde zeigt. Er öffnet die silberne Tür, und tritt in eine andere Welt ein – noch. Denn während vor der Tür die Kinder fröhlich toben, wird dahinter fleißig gewerkelt. Ein Handwerker läuft mit einer Leiter vorbei, ein anderer saugt mit einem Gerät am Boden. Hier und da hängen noch Stromleitungen von der Decke heraus, Fenster sind abgeklebt. "Aber wir sind gut in der Zeit, bald kann eingerichtet werden", sagt Herreiner.

