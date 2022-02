So sicher ist die Wasserversorgung zwischen Dillingen und Nördlingen

Die Bayerische Rieswasserversorgung Nördlingen hat eine 21 Kilometer lange Leitung gebaut. Diese Millionen-Investition soll helfen, Tagesspitzen auszugleichen und längere Trockenperioden zu überstehen.

Die Bayerische Rieswasserversorgung (BRW) Nördlingen hat bei ihrer Verbandsversammlung in der Friedrich-Hartmann-Halle in Bissingen Bilanz gezogen. Dabei zeigte sich der stellvertretende Verbandsvorsitzende, Blindheims Bürgermeister Jürgen Frank, optimistisch, dass der nordschwäbische Wasserversorger den Herausforderungen der Zukunft mit Klimawandel und der damit verbundenen globalen Erwärmung sowie dem Strukturwandel nachhaltig begegnen könne. Voraussetzung für eine sichere Trinkwasserversorgung ist Franks Worten zufolge eine langfristig ausgebaute Infrastruktur auf Basis jahrzehntelanger wissenschaftlicher Erkenntnisse, technischer Entwicklung, sorgfältiger Betriebsführung und verantwortungsbewusster Finanzierung.

Eine solche generationenübergreifende Aufgabe wie die Wasserversorgung erfordere nicht ein Weitermachen wie bisher, sondern verlange vorausschauende Entscheidungen. Dabei spielten laut Frank die Folgen der globalen Erwärmung mit ihren zum Teil schleichenden Veränderungen eine maßgebliche Rolle.

Selbst Regionen, die keine Veränderungen in den Niederschlägen verzeichneten, spürten die Auswirkungen. „Höhere Temperaturen führen zu einem vermehrten Wasserbedarf und mehr Verdunstung, was auch die Wasserversorgung belastet, erläuterte der stellvertretende Verbandsvorsitzende. Die BRW habe sich bewusst dieser Problematik mit dem Neubau des Hochbehälters Ederheim II und dem Bau der Verbundleitung zum angrenzenden Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) gestellt und die hierfür notwendigen Redundanzen geschaffen.

Die BRW beliefern Kommunen und einzelne Haushalte

Werkleiter Bernd Hauber verwies in seinem Geschäftsbericht auf die Splittung der Wasserabgabe in Tarif- und Vertragsabnehmer. Vertragskunden der BRW sind Kommunen, die das bezogene Wasser über ihre eigenen Anlagen weiterleiten. Bei den Tarifabnehmern handelt es sich um die einzelnen Haushalte, die von der BRW das Wasser direkt über ihre Hausanschlüsse beziehen.

Bernd Hauber Foto: Horst von Weitershausen

Dabei seien an die Vertragsabnehmer im vergangenen Jahr 3,674 Millionen Kubikmeter Wasser geliefert worden. Das entspreche einer Steigerung von rund dreieinhalb Prozent mehr an Wasserabgabe als im Jahr zuvor. Dabei wurde laut Hauber ein Erlös in Höhe von 3,2 Millionen Euro erzielt.

Die Wasserrechte wurden zu 91 Prozent ausgeschöpft

Die Tarifabnehmer mit ihren rund 22.000 Hausanschlüssen bezogen im gleichen Zeitraum 46 Prozent (3,158 Millionen Kubikmeter) der abgegebenen Gesamtwassermenge von 6,833 Millionen Kubikmetern im Jahr 2021. Dabei sei von den Tarifabnehmern im Jahr 2021 ein Erlös an Einnahmen von 6,5 Millionen Euro erzielt worden. Der Durchschnittserlös habe somit 2,07 Euro betragen. Die Bayerische Rieswasserversorgung verfügt nach den Worten des Werkleiters unverändert über Wasserrechte in den Brunnengebieten Steinheim, Blindheim und Schwenningen in Höhe von 8,3 Millionen Kubikmetern im Jahr, davon zwei Millionen Kubikmeter aus dem Karstgrundwasserleiter. Die Wasserrechte seien für das Jahr 2021 zu 91 Prozent ausgeschöpft gewesen, teilte Werkleiter Hauber weiter mit.

2022 rechne die BRW unter Berücksichtigung eines Wasserbezugs von rund 650.000 Kubikmetern beim Zweckverband Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) mit einer eigenen Förderrate von 6,9 Millionen Kubikmetern. Der Werkleiter ging auf die neue, nunmehr fertiggestellte, 21 Kilometer lange WFW-Verbundleitung nach Genderkingen ein, mit der Tagesspitzen und Trockenperioden abgefangen werden sollen. Die Kosten hierfür betrugen rund 12,5 Millionen Euro, wobei der Freistaat die Maßnahme mit rund 50 Prozent Zuschuss fördere.

Wie hoch ist der Nitratgehalt?

Der Nitratgehalt des Wassers betrage dank schonender Bewirtschaftung in den Wasserschutzgebieten durch die Landwirte und Bäuerinnen bereits seit Jahren 15 Milligramm pro Liter und liege somit weit unterhalb des europäischen Grenzwertes von 50 mg/l. Diese schonende Bewirtschaftung sei das Ergebnis eines Vertrags, der vor über 20 Jahren zwischen der BRW und dem BBV-Kreisverband Dillingen geschlossen wurde.

Die Verbandsversammlung befasste sich mit dem Antrag der Gemeinde Bissingen an die BRW, die technische Betriebsführung der Wasserversorgung in der Marktgemeinde zu übernehmen. Laut Frank soll der Vertrag zur Übernahme am 1. April 2022 beginnen, die Laufzeit betrage 15 Jahre. Dem Vertrag stimmten die 27 anwesenden Verbandsmitglieder, zahlreiche Bürgermeister sowie Vertreter von Städten und Gemeinden aus Nordschwaben einmütig zu. Zu Beginn der Versammlung hatte Erhard Friegel in seiner Funktion als Landratstellvertreter die Grüße von Landkreischef Leo Schrell an die Versammlung vorgetragen und Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner begrüßte die Versammlungsteilnehmer als Gastgeber. Dabei stellte er kurz die Marktgemeinde vor.