So sieht das neue Nahwärmekonzept für Bissingen aus

Plus Mitte November sollen die Bürger im Kesseltal detailliert von der Energie Schwaben informiert werden. Die Wärme des Klärwassers soll genutzt werden.

Helmut Kaumeier und Christian Arlt von der Energie Schwaben haben in der jüngsten Sitzung des Bissinger Marktgemeinderats das Nahwärmekonzept Kesseltal vorgestellt. Geplant werde vorerst das Nahwärmenetz für die Marktgemeinde Bissingen, Unterbissingen und Kesselostheim, teilt Bürgermeister Stephan Herreiner auf Anfrage mit. Optional könnten noch die Ortsteile Göllingen und Stillnau hinzukommen, so der Bissinger Rathauschef.