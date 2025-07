Sparkasse Bissingen überreicht 3000 Euro an Vereine

Einen Spendenscheck mit einer Gesamthöhe von 3000 Euro übergab kürzlich der Leiter der Geschäftsstelle Bissingen der Sparkasse Nordschwaben, Josef Ottner, symbolisch an den Ersten Bürgermeister Stephan Herreiner. Sowohl der Sparkasse Nordschwaben als auch der Marktgemeinde Bissingen ist die Unterstützung der Vereine vor Ort, des kulturellen Lebens und der Gesellschaft insgesamt ein besonderes Anliegen. Deshalb waren kürzlich wieder eine ganze Reihe von Vereinsvertretern persönlich zur Spendenübergabe in die Geschäftsräume der Bissinger Sparkasse in der Marktstraße geladen. „Das Vereinsleben stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, bereichert das Zusammenleben und fördert auch die individuelle Persönlichkeit. Hut ab vor allen, die sich hier als Vereinsvorstände und in vielen weiteren Funktionen für die Allgemeinheit engagieren“, sagte Geschäftsstellenleiter Josef Ottner zur Begrüßung. Bürgermeister Stephan Herreiner pflichtete dem bei. Er dankte der Sparkasse für die jährlich gewährte Unterstützung der örtlichen Vereine und wünschte allen anwesenden Vereinsvertretern, aber auch allen anderen im Kesseltal, die nötige Kraft und Energie, die Vereine und Organisationen angesichts des ständigen gesellschaftlichen Wandels am Laufen zu halten. Die Spendensumme der Sparkasse Bissingen wird in diesem Jahr an folgende Vereine und Institutionen verteilt: Krieger- und Soldatenverein Diemantstein/Warnhofen, Unser Dorf Oberliezheim e.V., Fischerfreunde Bissingen, Abteilung Tennis des TSV Bissingen, Marktgemeinde Bissingen, Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim/Oberringingen, KLJB Bissingen, Obst- und Gartenbauverein Bissingen, die Feuerwehren in Göllingen, Oberringingen und Unterbissingen. Die meisten der genannten Vereine werden die Spendengelder auch heuer wieder für die Förderung der Jugendarbeit und Nachwuchsgewinnung sowie für die Organisation und Gestaltung besonderer Festlichkeiten nutzen. (HER)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!