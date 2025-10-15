Startschuss für die Jugendverkehrsschule

Über 1000 Kinder aus dem Landkreis Dillingen fiebern in diesem Schuljahr ihrem ersten Führerschein – dem Fahrradführerschein – entgegen. Im Zuge dessen machen die Verkehrspolizisten Peter Müller und Timo Czernoch mit ihrem Lkw an jeder Grundschule sowie an den Förderschulen Halt. Nachdem die Grundschüler im Rahmen des Heimat- und Sachunterrichts theoretisch vorbereitet wurden, übernimmt die Polizei die praktische Einheit. Dabei ist viel Geduld und Fingerspitzengefühl nötig, bis die Kinder im Schonraum und dann auch im Realverkehr sicher die Herausforderungen im Straßenverkehr meistern.

Der stellvertretende Dienststellenleiter der Polizieiinspektion Dillingen Philipp Lohwasser bezeichnet den Einsatz an den Schulen als Goldwert: „Die Kinder erhalten dabei einen (ersten) positiven Kontakt zur Polizei.“ Für die theoretische Ausbildung werden eigens Arbeitshefte angeschafft. Diese wurden auch in diesem Schuljahr wieder sehr großzügig von der Verkehrswacht, im Bild Vorsitzender Tobias Guffler und Kassenwart Gunter Hetz, bezuschusst. DieSchulamtsdirektorinnen Andrea Eisenreich und Beate Bschorr–Staimer sowie Fachberaterin Elisabeth Sturm nutzten die kleine Eröffnungsfeier in Bissingen, um dafür herzlich Danke zu sagen.

