Bissingen

vor 17 Min.

Steht das Nahwärmenetz in Bissingen auf der Kippe?

Plus Das Interesse an einem Nahwärmenetz in Bissingen ist groß. Doch bei einer Infoveranstaltung gab es Unstimmigkeiten. Ist das Projekt für den Betreiber noch interessant?

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Die Planungen für ein Nahwärmenetz in Bissingen laufen schon länger. Die Firma Schwaben Regenerativ will dort ein Netz aufbauen und die Haushalte mit der Abwärme der Kläranlage heizen. Den Anfang sollten die zwei Ortsteile Kesselostheim und Unterbissingen machen. Das Interesse der Bürger ist groß und auch die Gemeinde erhofft sich Vorteile von dem Projekt. Doch bei einer Infoveranstaltung Ende März zeigt sich, dass es Unstimmigkeiten gibt. "Unglücklich gelaufen" ist die ganze Sache laut Bürgermeister Stephan Herreiner. Wie geht es mit dem Projekt weiter?

Mit Abwärme, die ohnehin schon da ist, die Ortschaft heizen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die Kessel sich nicht ganz so sehr erwärmt: Das war die Idee hinter dem Nahwärmenetz in Bissingen. Es gab bereits in den Ortsteilen eine Interessensabfrage. Und das Interesse ist hoch. Lieferverträge wurden bislang noch nicht unterzeichnet. Bei einer Infoveranstaltung mit dem möglichen Betreiber Schwaben Regenerativ kam es zu "Unstimmigkeiten in wesentlichen Punkten", heißt es im Amtsblatt. Wie Bürgermeister Herreiner im Nachgang erklärt, seien offene Fragen geblieben, vor allem in Bezug auf die Preise, die die Bürgerinnen und Bürger für die Kilowattstunde Wärme denn letztlich zahlen müssen. "Das Projekt wurde drei Mal in der Öffentlichkeit vorgestellt, drei Mal waren dann die Arbeitspreise anders", sagt Herreiner. Anfangs habe der Anbieter von 9,5 Cent pro kWh gesprochen, dann von elf und bei der letzten Veranstaltung von zwölf Cent. Zudem sei nicht ersichtlich gewesen, ob es sich um Brutto- oder Nettopreise handele. "Es ist ärgerlich, wenn man plötzlich mit anderen Zahlen ins Rennen geht."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen