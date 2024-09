Unbekannter fährt in Bissingen Auto an und flüchtet

Auf dem Parkplatz eines Betriebs in der Straße Am Mühlberg in Bissingen ist es am Mittwoch in der Zeit von 5 bis 13 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Dort hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizei einen Geländewagen mit offener Ladefläche der Marke Dodge angefahren und im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt.

Der Sachschaden in Bissingen liegt bei etwa 1500 Euro

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)