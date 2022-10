Handy aufgeladen: Unbekannter "stiehlt" Strom in Bissingen

Ein Mann wurde in Bissingen beobachtet, wie er zweimal sein Handy in einer Garage zum Aufladen einsteckte, ohne vorher zu fragen.

Am Montag wurde gegen 14.30 Uhr gleich zweimal ein bislang unbekannter Mann dabei beobachtet, wie er sich unerlaubt Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Marktstraße in Bissingen verschaffte und dort im Bereich der offenstehenden Garage sowie kurz darauf am Nachbaranwesen im Bereich des Kellers, sein Mobiltelefon aufzuladen versuchte.

Mann in Bissingen flüchtet mit Damenrad

Durch einen Anwohner konnte der Mann schließlich des Grundstücks verwiesen werden. Er fuhr anschließend mit einem dunklen Damenfahrrad, an dem ein Korb angebracht war, in stadteinwärtiger Richtung. Der Mann war mit einem weiß-blau-karierten Hemd bekleidet und trug einen grün-blauen Rucksack. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

