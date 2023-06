Tödlicher Unfall bei Bissingen: Lastwagenfahrer stand "unter erheblichem Alkoholeinfluss"

Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Bissingen und Warnhofen ist am Mittwoch eine 22-Jährige ums Leben gekommen. Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein schlimmer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr auf der Strecke zwischen Bissingen und Warnhofen ereignet. Dabei ist eine junge Frau ums Leben gekommen. Nun gibt es neue Details. Laut Polizei war der Fahrer eines Sattelzugs an einer Anhöhe in Richtung Warnhofen von seiner Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten. Die 22-jährige Traktorfahrerin, die sich mittig in einer Kolonne befand, habe noch versucht, dem entgegenkommenden Sattelzug auszuweichen. Dabei touchierte sie die rechte Leitplanke.

Die entgegenkommende Zugmaschine des Sattelzugs prallte daraufhin seitlich gegen den Traktor, der durch den Aufprall nach links von der Fahrbahn abkam und über eine Böschung abkippte. Während das angehängte Güllefass an der Böschung quer zum Stehen kam, kippte der Traktor seitlich aufs Dach. Durch den Aufprall erlitt die 22-jährige Traktor-Fahrerin aus dem Landkreis Dillingen tödliche Verletzungen. Der Sattelzug kam über die Gegenfahrbahn ebenfalls nach links von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Unfallbeteiligte stehen nach Unfall bei Bissingen unter Schock

Ein hinter dem Sattelzug befindlicher Opel Astra konnte dem umgestürzten Traktor-Gespann nicht mehr ausweichen und prallte frontal gegen das Güllefass. Dabei wurden der 31-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin leicht verletzt. Ein hinter der verunfallten Traktor-Fahrerin fahrender Opel Combo kam noch rechtzeitig zum Halten, bevor der Sattelzug über die Gegenfahrbahn schleuderte. Dabei wurde das Fahrzeug von umherfliegenden Trümmerteilen beschädigt. Die beiden Insassen im Alter von 39 und 65 Jahren erlitten einen Schock, so die Polizei weiter.

Tödlicher Unfall zwischen Bissingen und Warnhofen: Traktorfahrerin versuchte noch auszuweichen

Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten fest, dass der 57-jährige Lkw-Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Er wurde daraufhin zur Blutentnahme und weiteren Sachbearbeitung auf die Inspektion gebracht. Das Amtsgericht Augsburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 57-jährige Unfallverursacher befindet sich in Untersuchungshaft. So steht es im Polizeibericht. Sowohl der Sattelzug des Unfallverursachers als auch der Traktor und der verunfallte Opel Astra mussten nach Abschluss der Unfallaufnahme teils aufwendig abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden steht derzeit noch nicht fest.

An der Unfallstelle befanden sich Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg sowie der Feuerwehren Bissingen, Hochstein, Donaumünster und Erlingshofen. Durch einen hinzugerufenen Polizeihubschrauber wurden Luftbilder der Unfallstelle gefertigt. Außerdem wurde durch die Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens bestellt. Die Unfallstelle war bis am späten Mittwochnachmittag zur Unfallaufnahme gesperrt. (sb mit AZ)