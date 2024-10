Unfall mit Güllefass: 17-Jähriger im Kesseltal schwer verletzt

Am Freitag fuhr ein 34-Jähriger mit einem landwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus einer Zugmaschine und einem Güllefass, gegen 9 Uhr aus einem Feldweg nach links auf die Kreisstraße DLG 5 nahe dem Kreisverkehr Warnhofen ein. Der 34-Jährige übersah dabei den 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrads, der auf der DLG 5 in Richtung des Kreisverkehrs fuhr.

Mehrere Tausend Euro Schaden nach Unfall im Kesseltal

Der 17-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Güllefass auf, wobei er sich schwer verletzte und in einem Krankenhaus stationär versorgt werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 7.800 Euro. Gegen den 34-jährigen Fahrer des landwirtschaftlichen Gespanns wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.