Der Geh- und Radweg von Bissingen nach Warnhofen ist freigegeben

Der Weg zwischen Bissingen und dem Ortsteil Warnhofen ist fertiggestellt. Er schließt eine Radweg-Lücke im Kesseltal.

Mit der Verkehrsfreigabe für den Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße DLG 5 von Bissingen nach Warnhofen hat ein lang geplantes und für die Region wichtiges Infrastrukturprojekt einen Abschluss gefunden. Das meldet das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Die Bestrebungen zur Realisierung des Radweges reichen bis ins Jahr 2009 zurück. Landrat Markus Müller betonte bei der Verkehrsfreigabe: „Die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer wird dadurch zwischen Warnhofen und Bissingen entlang der viel befahrenen Kreisstraße deutlich erhöht.“

Müller bedankte sich beim ehemaligen Landtagsabgeordneten Georg Winter und dem Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange für die Initiative und die "wertvolle Unterstützung" zur Aufnahme der Maßnahme in das Förderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes. „Aufgrund des hohen Fördersatzes von 80 Prozent der förderfähigen Kosten lässt sich die für die Verkehrsinfrastruktur wichtige Maßnahme finanziell gut darstellen“, betonte Winter. Vor allem lasse sich damit auch eine bislang vorhandene Lücke im Radwegenetz schließen.

Maßnahme kostet rund 1,3 Millionen Euro

Die Maßnahme ist mit Baukosten von rund 1,31 Millionen Euro veranschlagt. Abzüglich der Förderung beträgt der Eigenteil rund 300.000 Euro. Bürgermeister Stephan Herreiner nutzte die Verkehrsfreigabe des Radweges, um dem Landkreis für die Initiative zur deutlichen Verbesserung des Alltagsradwege-Netzes im Kesseltal zu danken. „Damit wird eine wichtige Voraussetzung für eine durchgehende Radwege-Verbindung vom Kesseltal über Warnhofen ins Donautal geschaffen“, sagte Herreiner.

„Die große Verkehrsbelastung auf der Kreisstraße DLG 5 sowie gefährliche und steile Abschnitte im Streckenverlauf waren Hauptgründe“, so Müller, sich seitens des Landkreises in Abstimmung mit der Gemeinde und mit Unterstützung der Abgeordneten um die Aufnahme der Maßnahme in das Förderprogramm des Bundes zu bemühen. Damit sei eine Trennung der Verkehrsarten und damit eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicherheit möglich gewesen.

Georg Winter betonte, dass die neue Radwegeverbindung ein zusätzlicher Anreiz für den Umstieg auf das Fahrrad sei und damit der Radverkehrsanteil erhöht werden könne.

Eine behindertengerechte Querung der Gemeindestraßen sowie eine höhenfreie Querung der Kreisstraße bei Göllingen durch eine Wellstahlröhre würden dazu in hohem Maße beitragen. Das Besondere am Konzept sei gewesen, so der Landrat, dass vorhandene asphaltierte Wege in den Geh- und Radweg einbezogen worden seien, sodass bei der Gesamtlänge von circa fünf Kilometern lediglich nur die halbe Strecke neu gebaut werden musste. (AZ)