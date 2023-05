Bissingen/Warnhofen

Geplanter Solarpark bei Warnhofen scheitert am Bissinger Gemeinderat

Ein geplanter Solarpark in Warnhofen ist vom Bissinger Gemeinderat abgelehnt worden.

Plus Der Bissinger Gemeinderat hat Bedenken wegen eines geplanten Solarparks im Ortsteil Warnhofen. Vor allem geht es um möglichen Verlust von landwirtschaftlicher Fläche.

Detailliert stellt Dominik Baier die Pläne der Firma Buß-Solar aus Borken in Nordrhein-Westfalen vor. In Warnhofen, einem kleinen Ortsteil der Marktgemeinde Bissingen, soll ein Solarpark entstehen. Doch der Gemeinderat ist davon bei der Sitzung am Dienstagabend überhaupt nicht begeistert.

Im Vorfeld seiner Ausführungen stellt Baier das Unternehmen vor, das bereits zahlreiche Solar-Parks in Deutschland geplant und projektiert habe. Solche Photovoltaikanlagen seien laut Baier ein wichtiger Beitrag zur Energiewende, von dem neben dem Klima auch die Standortgemeinden und deren Bürger profitieren könnten. Der in Warnhofen geplante Solarpark mit einer Größe von rund fünf Hektar werde über 30 Jahre projektiert, wobei auch eine Bürgerbeteiligung in Form von Sparbriefen möglich sei. Eine Vorabprüfung des Landratsamts Dillingen habe nicht Gegenteiliges ergeben, jetzt brauche es nur noch die Zustimmung des Bissinger Rates - dann könne nach einer Planungsphase von rund sechs Monaten mit dem Bau begonnen werden.

