Schilderwald im Kesseltal: So verwirrend sind die Umleitungen

Drei Baustellen, drei Bauherren: So wird ein Kreisverkehr bei Warnhofen zum Dreh- und Angelpunkt im Landkreis Dillingen.

Zwei Schilder zeigen nach rechts. Heißt, wer nach Gaishardt oder Donauwörth fahren will, muss an der ersten Ausfahrt den Kreisverkehr verlassen. Aber Achtung: Der Weg zum Zeltplatz auf dem Michelsberg ist mit einem roten Kreuz versperrt. Wer nach Thalheim oder Fronhofen will, der muss einmal ganz um den Kreisel rum und dann die dritte Ausfahrt nehmen. Die Straßen direkt nach Bissingen und Oberliezheim sind dagegen frei. Alles verstanden?

Wer derzeit von Höchstädt in Richtung Kesseltal unterwegs ist und am Kreisverkehr bei Warnhofen landet, der muss genau hinschauen, wo es langgeht. Denn auf dem winzigen Grünstreifen ist ein kleiner Schilderwald entstanden. Einer, der, so formuliert es Hans-Roland Steininger, wohl ein Witz sein soll. Der Höchstädter hat sich maßlos über die Umleitungsschilder geärgert, wie er schreibt. Und: "Von konsequenten Planungen und deren Information an die Bürger und Bürgerinnen haben die Verantwortlichen noch nichts gehört und haben davon keine Ahnung", wettert er.

Sommer-Baustellen im Landkreis Dillingen

Stefan Gamperling vom Staatlichen Bauamt Krumbach muss, nachdem er das Bild vom Schilderwald bei Warnhofen gesehen hat, schmunzeln und sagt gegenüber unserer Redaktion: "Zugegeben: Auf den ersten Blick könnte man wirklich sagen, die sind verrückt. Es sieht schon lustig aus, aber im Einzelnen macht alles Sinn und ist korrekt." Gamperling erklärt, dass es aktuell einfach zu einer Häufung von Maßnahmen in dieser Region komme und somit zu Umleitungsstrecken. Da jede Baustelle eine unterschiedlich lange Laufzeit habe, sei es nicht möglich, auf Schilder zu verzichten. "Es sind drei verschiedene Umleitungen, die ausgeschildert werden müssen", so Gamperling.

Von Höchstädt nach Bissingen

Es handelt sich dabei um die Großbaustelle zwischen Schwenningen und Tapfheim, die Umbaumaßnahmen der Ortsdurchfahrt Gaishardt und die Umgestaltung der Einmündung bei Thalheim/Fronhofen. Drei Baustellen, drei Bauherren: Staat, Landkreis, Gemeinde. "Da kommt gerade viel zusammen und so ist der Kreisverkehr in Warnhofen plötzlich Dreh- und Angelpunkt im Landkreis Dillingen", sagt Gamperling lachend und fügt hinzu: "Aber klar, wer einfach nur von Höchstädt nach Bissingen fährt, für den sind es schon viele Schilder."

