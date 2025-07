Wer hat ein Auto in Bissingen beschädigt?

Ein 21-Jähriger bemerkte am frühen Donnerstagmorgen in Burgmagerbein einen Anstoß an seinem geparkten Pkw. Als er ausstieg, sah er einen roten Pkw, der sich vom Unfallort entfernte. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite beläuft sich auf etwa 1500 Euro, teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, 17. Juli, gegen 4 Uhr. Die Polizei Dillingen bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden. (AZ)

