Er hielt die Erinnerung an den Kesseltaler Heimatdichter Michel Eberhardt wach

Plus Sohn Reinhard Eberhardt ist im Alter von 63 Jahren gestorben. Mit Herzblut hütete der Kesseltaler das literarische Erbe seines Vaters.

Diese Vater-Sohn-Geschichte ist außergewöhnlich. Und das, obwohl Reinhard Eberhardt seinen Papa bereits im Alter von 18 Jahren verloren hat. Der Zoltinger Michel Eberhardt (1913 bis 1976) hatte allerdings ein großes literarisches Werk hinterlassen. Heute noch gilt der Kesseltaler als bekanntester Heimatdichter in der Region.