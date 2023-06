Zwei Autofahrer werden bei einem Unfall in Bissingen verletzt

Eine 87-jährige Autofahrerin erkennt in Bissingen zu spät, dass der Fahrer eines Wagens vor ihr abbiegen will. Es kommt zum Aufprall.

Ein 21-jähriger Autofahrer wollte am Mittwoch von der Ortsmitte in Bissingen nach links in die Kesselfeldstraße abbiegen. Dies erkannte laut Polizeibericht eine nachfolgende 87-jährige Autofahrerin zu spät.

Ihr Wagen prallte auf das Heck des vorderen Autos. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, die 87-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. An den Autos entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. (AZ)