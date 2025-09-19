Dritter neuer Pfarrer in kurzer Zeit: Wie die Bissinger Louis Oddidi willkommen heißen

Mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul wurde Pfarrer Louis Odidi kürzlich feierlich als Priester in Bissingen installiert. Damit ist „Pfarrer Louis“, als der er binnen eines Dreivierteljahres schon fast im ganzen Kesseltal bekannt ist, nun dauerhaft für die gesamte Pfarreiengemeinschaft Bissingen mit ihren fünf Pfarreien Bissingen, Diemantstein, Fronhofen, Oberliezheim und Stillnau zuständig. Die Gläubigen sind nach drei Pfarrerwechseln froh über ihren neuen Seelsorger, das zeigten die vollen Kirchenbänke. Odidis Vorgänger Ivan Kuterovac hatte das Priesteramt verlassen, weil er mit den Lehren der katholischen Kirche nicht mehr einverstanden gewesen war.

Auch zwölf Fahnenabordnungen der Vereine, fast 30 Ministrantinnen und Ministranten sowie insgesamt zehn Pfarrer und einige Ordensschwestern aus Pfarrer Louis‘ Heimatland Nigeria kamen zur Einführung. Sie alle passierten beim Einzug eine vor dem Altar aufgebaute Tafel, die von den Mitgliedern und Betreuerinnen der Kinderkirche gestaltet worden war und auf der zu lesen stand: „Schön, dass Du bei uns bleibst!“ Der Musikverein Kesseltal-Bissingen, dirigiert von Jochen Ruf, und der Kirchenchor Fronhofen, geleitet von Mario Hurler, gestalteten den Abend. Die Vorsitzende des Pastoralrats der Pfarreiengemeinschaft Bissingen, Maria Seiler zeigte sich erfreut über den neuen Pfarrer: „Seit Dezember 2024 ist Pfarrer Louis bereits als Übergangspfarrer bei uns tätig, mit großer Hingabe, Menschlichkeit und Engagement.“ An den verschiedenen Kirchenstandorten gebe es unterschiedliche Anliegen.

Begeisterung über den neuen Pfarrer in Bissingen

Dennoch verbinde alle der Wunsch nach einer lebendigen, glaubensstarken Gemeinschaft. „Umso mehr freut es uns, dass das Bistum Augsburg unserem Wunsch entsprochen und Sie nun dauerhaft in unsere Gemeinde gesandt hat.“ Auch Dekan Johannes Schaufler konstatierte: „Sie alle spüren, welche Begeisterung da ist!“, und resümierte seine Eindrücke mit den Worten: „Pfarrer Louis im Kesseltal – das passt!“ Dies stellten in einem heiter-ironischen Zwischenspiel auch Anton Schiele und Anni Rangette als Darsteller der Bissinger Kirchenpatrone Peter und Paul dar. Sie zeigten anhand von Anekdoten, wie sehr sich der neue Pfarrer binnen kurzem schon in seinen Pfarreien eingelebt hat, und zogen als Fazit: „Jetzt hat Bissingen einen Pfarrer mit Herz, Humor und Energie – perfekt!“ Im Anschluss daran vollzog der Dekan als Vertreter des Bischofs die formelle Einführung durch die Abnahme des priesterlichen Versprechens des nunmehr endgültig installierten Bissinger Pfarrers. Auch Bürgermeister Stephan Herreiner hieß Pfarrer Louis offiziell mit den Worten willkommen: „Mit ihm haben wir jetzt einen Pfarrer, der sich hier sichtlich wohlfühlt und einen, der das Herz auf dem rechten Fleck hat!“ Ein herzliches Willkommen sagten auch die Ministrantinnen und Ministranten.

„Mit den Amtseinführungen reicht‘s jetzt“

Sie überreichten als Begrüßungsgeschenk ein von ihnen selbst gefertigtes Kochbuch, was ihren Pfarrer, der gerne selbst am Herd steht, sehr freute. Kirchenpfleger Georg Hirner dankte anschließend allen, die den Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet hatten. Dank erhielten auch die Pfarrer Wolfgang Schneck und Franz Schulte, die immer wieder in Bissingen und Buggenhofen ausgeholfen und Pfarrer Louis den Einstand erleichtert haben. Mit einem Schmunzeln wandte sich Hirner an Dekan Schaufler: „In meinen acht Jahren als Kirchenpfleger ist das heute schon die dritte Amtseinführung. Herr Dekan, Sie sind uns immer gerne im Kesseltal willkommen, aber mit den Amtseinführungen reicht es jetzt!“ Pfarrer Louis selbst dankte herzlich für das Vertrauen, ihn zum Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Bissingen zu ernennen.