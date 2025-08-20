Im Gartnersee darf wieder gebadet werden

Nach längerer Sperrung darf im Gundelfinger Gartnersee wieder gebadet werden. Zu Beginn der Woche wurde eine erneute Wasser-Beprobung des Gartnersees auf Blaualgen durchgeführt, meldet das Landratsamt Dillingen – trotz Trübung und Verfärbung, mit verbesserter, aber noch eingeschränkter Sichttiefe von nicht ganz einem Meter sowie einer leichten Schlierenbildung an der Wasseroberfläche. Im Laborbefund konnten demnach noch vereinzelt Cyanobakterien nachgewiesen werden. Insgesamt zeige sich jetzt aber eine Verbesserung zu den Vorergebnissen, sodass ab sofort das Badeverbot aufgehoben werden könne.

Allerdings werde die erste Warnstufe nach den Kriterien des Umweltbundesamtes (UBA) erfüllt, heißt es weiter. Es bestehen aktuell noch anhaltende gesundheitliche Bedenken für Menschen und Haustiere, wenn Wasser in größeren Mengen aufgenommen wird, oder bei Kontakt mit Pflanzenresten, schreibt das Landratsamt. Blaualgen können bei Menschen unter anderem allergische Reaktionen, wie Hautreizungen oder Ohrenschmerzen, bei Verschlucken Übelkeit, Durchfall und Erbrechen verursachen. Besonders Kleinkinder und sehr empfindliche Menschen sowie Hunde sollten den Kontakt vermeiden.

Vom Baden im Gartnersee wird weiterhin abgeraten

Das Gesundheitsamt rät nach wie vor vom Baden ab und empfiehlt, sichtbare Algenteppiche zu meiden, kein Wasser zu schlucken und Kleinkinder nicht im Wasser oder im Uferbereich spielen zu lassen. Dies gilt vor allem dann, wenn die Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sichtbar sind und das Wasser insgesamt eine grünliche Trübung aufweist. Es werden weitere engmaschige Beprobungen stattfinden, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)