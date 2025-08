Blickfang in den Lauinger „Museumszellen“: Altarentwürfe zu Albertus Magnus

Die Albertus-Abteilung in den Lauinger „Museumszellen“ hat vor Kurzem eine entscheidende Bereicherung erfahren: Zwei Entwürfe zu Altarbildern wirken nun nach Restaurierung und Rahmung als Blickfang in der Reihe der Bildwerke zu Albertus Magnus. Geschaffen hat sie der Maler, Zeichner und Grafiker Otto Grassl (24.4.1891 München – 28.11.1976 Dachau).

Nach symbolistischen und expressionistischen Anfängen hat er in den 30er Jahren zu einer barocken Manier gefunden. Die beiden Entwürfe zu den Altarbildern sind wohl nach der Heiligsprechung Alberts (1931) entstanden. Bislang ist ihre Bestimmung unbekannt. Man weiß nur, dass Grassl für die Pfarrei St. Peter in Dachau und für die Dompfarrei in Dresden gearbeitet hat.

Ein Geschenk des kürzlich verstorbenen und viel betrauerten Dieter Hoffmann

Die Bilder sind ein Geschenk des kürzlich verstorbenen und viel betrauerten Dieter Hoffmann. Er hat sich seit seiner Zeit in der jungen Mannschaft von Hermann Josef Seitz (Heimatpfleger und Lauinger Ehrenbürger) für alles interessiert, was mit Lauingen zu tun hatte: alte Drucke, Postkarten, Stadtansichten, Plastiken (insbesondere mit Bezug zu Albertus). Er war aber kein Sammler, der andere auf Abstand hielt. Bereitwillig hat Hoffmann sein Wissen geteilt, hat Museumsleiter (und Stadt) vor Fehlkäufen bewahrt, hat Ankäufe vermittelt und ermöglicht.

Seine letzten Geschenke sind Vermächtnis und Verpflichtung

Als großzügiger Leihgeber und Schenker gegenüber Archiv und Heimathaus der Stadt Lauingen bleibt Dieter Hoffmann unvergessen. Das Modell einer Brunnenfigur und die beiden Altarbildentwürfe, seine letzten Geschenke, sollten auch als Vermächtnis und Verpflichtung des Gedenkens an ihn verstanden werden.