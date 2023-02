Nach Corona belasten hohe Energiekosten das Schullandheim in Bliensbach

JU-Fraktionsvorsitzender Manuel Knoll spricht sich für eine stärkere Kooperation von Schulen und Vereinen mit dem Bliensbacher Schullandheim aus.

Für viele Branchen sind es momentan keine einfachen Zeiten. Zahlreiche Unternehmen hatten schon während Corona große Einkommenseinbußen, die sich jetzt durch gestiegene Fixkosten aufgrund der hohen Energiepreise verschärft haben. "Besonders getroffen hat es auch Schullandheime und Tagungshäuser. Sie mussten als eine der ersten Einrichtungen während der Corona-Pandemie schließen und konnten als eine der letzten wieder öffnen", sagt der JU-Fraktionsvorsitzende im Dillinger Kreistag, Manuel Knoll. Zwar seien Schulklassen und Vereine jetzt wieder zurückgekehrt, aber die Mehrkosten, die für Heizung und Strom anfallen, könnten nur schwer auf die Besucher umgelegt werden.

Der Landkreis Dillingen hat das Darlehen verlängert

Im November ist der Dillinger Kreistag bei der Verabschiedung des Nachtragshaushalts dem Schullandheim Bliensbach entgegengekommen und hat das im Vorjahr gewährte Darlehen verlängert. Knoll und die Junge Union haben die Maßnahme laut Pressemitteilung ebenfalls begrüßt. "Klassenfahrten sowie Chor- und Orchestertage in Schullandheimen dürfen nicht zum Luxusgut werden, sondern müssen für alle bezahlbar sein. Der Aufenthalt dort ist für die meisten Schülerinnen und Schüler ein Höhepunkt in der Schullaufbahn, bei dem der Klassenverbund in der Regel gestärkt wird", so Knoll. Bei einem Besuch in Bliensbach konnte er sich ein Bild von der aktuellen Situation der Einrichtung machen.

Der Vorsitzende des Trägervereins Schullandheim Bliensbach Franz Miller und Heimleiterin Nicole Heindel führten den CSU-Landtagskandidaten durch die Räume, die zum Großteil barrierefrei sind und deshalb gerade auch für Menschen mit Behinderung interessant sind. Der Kreisrat regte an, künftig verstärkt Werbung in den Schulen und Vereinen des Landkreises zu machen, das Angebot in Bliensbach zu nutzen. "Der Landkreis", so Knoll, "ist Sachaufwandsträger der Schulen und gleichzeitig Mitglied im Trägerverein Schullandheim Bliensbach. Wir brauchen hier engere Verzahnung der Kreiseinrichtungen, davon können beide Seiten nur profitieren." (AZ)

Lesen Sie dazu auch