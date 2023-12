Warum ein Bliensbacher Landwirt seine Kühe auch mal mit Karotten füttert

Plus Robert Lindemeyer stellt beim Nordschwäbischen Milchviehtag in Bissingen seine Meisterarbeit vor. Auch mit einer Kuhdusche hatte er Erfolge.

Warum den Kühen nicht auch mal eine Portion Karotten gönnen? Robert Lindemeyr hat festgestellt, dass das gelbe Wurzelgemüse die Fruchtbarkeit seiner Kühe und die Gesundheit seiner Kälber erhöht. Beim Nordschwäbischen Milchviehtag in Bissingen stellte der Bliensbacher Milchviehhalter seine Meisterarbeit vor, in der er sich mit der Verbesserung der Fruchtbarkeit durch Karottenfütterung beschäftigte.

Der Landwirt und Mitarbeiter des neuen Höchstädter Vereins „Rinder Vermarktung Genetik“ (Rivergen) bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit 35 Kühen, 52 weiblichen Nachzuchttieren und 33 Mast- und Zuchtbullen sowie 17 Hektar Grün- und 40 Hektar Ackerland. Die Leistung seiner Milchviehherde beläuft sich auf rund 10.000 Kilogramm Milch. Lindemeyr hatte eine geringe Nutzungsdauer seiner Kühe bei stetig steigender Milchleistung und schlechter Fruchtbarkeit und einen erkennbaren Hitzestress der Tiere im Sommer zu beklagen. Obwohl brünstig, seien die Kühe oftmals nicht trächtig geworden. Abhilfe erhoffte er sich von einer selbst gebauten Kuhdusche – und eben der Zufütterung von Karotten.